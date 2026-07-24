Invías aclara cómo será el pago en los peajes de la Medellín-Bogotá

El Instituto Nacional de Vías (Invías) salió al paso de la información que comenzó a circular en redes sociales sobre un supuesto cambio permanente en el sistema de recaudo de los peajes de la Autopista Medellín-Bogotá y aclaró que las publicaciones difundidas no corresponden a la realidad.
Según explicó la entidad, el cobro únicamente en efectivo en las estaciones de peaje de Copacabana y Palmas solo se implementará durante un corto periodo de tiempo, mientras se ejecutan ajustes técnicos relacionados con la transición del sistema de recaudo en el marco del proceso de reversión del corredor.
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De acuerdo con Invías, una vez finalicen esas labores operativas volverán a estar disponibles los demás mecanismos de pago que actualmente utilizan los conductores.