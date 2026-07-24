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Invías aclara cómo será el pago en los peajes de la Medellín-Bogotá

El Instituto Nacional de Vías aseguró que es falsa la versión que circula en redes sociales sobre un supuesto cobro únicamente en efectivo por tiempo indefinido en dos peajes de este corredor vial.

  • Según explicó la entidad, el cobro únicamente en efectivo en las estaciones de peaje de Copacabana y Palmas solo se implementará durante un corto periodo de tiempo. FOTO EL COLOMBIANO
    Según explicó la entidad, el cobro únicamente en efectivo en las estaciones de peaje de Copacabana y Palmas solo se implementará durante un corto periodo de tiempo. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
24 de julio de 2026
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El Instituto Nacional de Vías (Invías) salió al paso de la información que comenzó a circular en redes sociales sobre un supuesto cambio permanente en el sistema de recaudo de los peajes de la Autopista Medellín-Bogotá y aclaró que las publicaciones difundidas no corresponden a la realidad.

Según explicó la entidad, el cobro únicamente en efectivo en las estaciones de peaje de Copacabana y Palmas solo se implementará durante un corto periodo de tiempo, mientras se ejecutan ajustes técnicos relacionados con la transición del sistema de recaudo en el marco del proceso de reversión del corredor.

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De acuerdo con Invías, una vez finalicen esas labores operativas volverán a estar disponibles los demás mecanismos de pago que actualmente utilizan los conductores.

Invías niega que el cambio sea permanente

La entidad precisó que es falsa la información que afirma que los peajes permanecerán recibiendo exclusivamente dinero en efectivo por un periodo indefinido.

También desmintió otra versión que aseguraba que esa decisión obedecía a una recomendación emitida por el propio Instituto Nacional de Vías.

En ese sentido, indicó que ambas afirmaciones carecen de fundamento y no hacen parte de las medidas oficialmente adoptadas para el corredor vial.

Invías explicó que la implementación temporal del recaudo en efectivo obedece únicamente a la transición tecnológica que se desarrolla durante el proceso de reversión de la Autopista Medellín-Bogotá.

Asimismo, recordó que las determinaciones relacionadas con la operación del corredor son adoptadas por las autoridades y las entidades responsables, conforme a las condiciones establecidas en los contratos y en la normatividad vigente.

Piden verificar la información antes de compartirla

Ante la circulación de publicaciones que han generado confusión entre los usuarios de la vía, el Instituto hizo un llamado para consultar únicamente la información divulgada a través de sus canales oficiales y de las entidades competentes.

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La entidad advirtió que compartir contenidos no verificados puede provocar desinformación entre los conductores que transitan diariamente por este importante corredor nacional.

Finalmente, Invías reiteró que cualquier cambio operativo que llegue a implementarse durante el proceso de reversión será comunicado oportunamente mediante sus plataformas institucionales, con el fin de garantizar que los usuarios conozcan con anticipación las medidas que puedan afectar la movilidad o el funcionamiento de las estaciones de peaje.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Es cierto que los peajes de la Autopista Medellín-Bogotá solo recibirán pagos en efectivo?
No. Invías aclaró que la información que circula en redes sociales es falsa. El cobro únicamente en efectivo será una medida temporal que durará solo unas horas mientras se realiza una transición técnica del sistema de recaudo.
¿Por qué algunos peajes de la Autopista Medellín-Bogotá cobrarán temporalmente solo en efectivo?
La medida responde a un procedimiento técnico relacionado con el proceso de reversión del corredor vial. Una vez finalicen los ajustes, volverán a estar disponibles los demás medios de pago.
¿Qué peajes de la Autopista Medellín-Bogotá tendrán el cobro temporal en efectivo?
Según Invías, la medida aplicará únicamente en las estaciones de peaje de Copacabana y Palmas durante el tiempo que duren los trabajos técnicos.

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