Con una inversión de más de $8.000 millones: así serán la nueva Torre Médica y la Unidad de Salud Mental de Marinilla

El anuncio fue dado por el alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez, quien compartió con la ciudadanía los diseños de la nueva Torre Médica y la Unidad de Salud Mental del Hospital San Juan de Dios, que tendrán una inversión de $8.418 millones. Esta es una de las principales apuestas estratégicas de la alcaldía para la consolidación del hospital como un centro de segundo nivel en el Oriente antioqueño. “Este hospital será un referente en servicios especializados, con infraestructura moderna, atención humanizada y tecnología biomédica de última generación”, indicó el mandatario.

¿Cómo estará equipado?

Contará con un Hospital Día ubicado en el primer nivel, con acceso independiente y conexión directa a zonas verdes. Sus espacios serán adaptables a diferentes actividades terapéuticas como talleres, sesiones grupales o atención individual, fortaleciendo el acompañamiento profesional y emocional. En el tercer nivel del edificio actual estará el área de Internacionalización y las habitaciones estarán distribuidas en dos alas laterales, con ventilación e iluminación natural, y podrán organizarse según género o condición clínica.

La nueva Torre Médica será una edificación de 7 pisos, con proyección a 10, moderna y funcional, que ampliará de manera significativa la capacidad de atención hospitalaria del municipio y la región. Contará con áreas de urgencias, imagenología, consulta externa, laboratorio clínico, sala de partos, hospitalización general y una unidad de cuidados intensivos y cuidados especiales.

La nueva torre ampliará de manera significativa la capacidad de atención hospitalaria del municipio y la región. FOTO: Cortesía Alcaldía de Marinilla