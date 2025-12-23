x

El papa León XIV estudia alemán en famosa app durante sus noches de insomnio

El papa León XIV volvió a llamar la atención en redes luego de que internautas descubrieran su activa presencia en aplicaciones móviles, donde aprende alemán y practica juegos de palabras desde su celular.

  • El papa León XIV fue identificado por internautas en plataformas educativas, donde retoma el aprendizaje del alemán y practica italiano desde su teléfono móvil. FOTO: AFP.
    El papa León XIV fue identificado por internautas en plataformas educativas, donde retoma el aprendizaje del alemán y practica italiano desde su teléfono móvil. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 7 horas
Usuarios de redes y aplicaciones educativas descubrieron recientemente que el papa León XIV mantiene una activa vida digital y utiliza su teléfono móvil para aprender idiomas y ejercitar la mente. El hallazgo surgió cuando la comunidad virtual identificó su perfil en plataformas como Duolingo y Wordle.

Conozca: Video | Papa León XIV: Así celebró la comunidad agustina en Colombia su elección: “lo sentimos tan cercano”

El perfil, registrado con el nombre “Robert” —nombre de pila del Pontífice— y el apodo @DrPrevost, volvió a mostrar actividad tras cerca de un año de inactividad. En pocos días acumuló más de 20.000 puntos de experiencia en Duolingo, lo que despertó la curiosidad de otros usuarios, quienes comenzaron a seguir sus avances.

Según la información visible en la aplicación, el papa León XIV retomó con especial énfasis el estudio del alemán, idioma que ya había aprendido en el pasado, y también practica italiano, lengua clave para la vida cotidiana en el Vaticano. El tema fue recogido por el diario italiano La Repubblica, aunque no ha sido confirmado oficialmente por fuentes vaticanas.

La actividad del Pontífice llamó la atención no solo por su intensidad, sino también por los horarios. Algunos registros de progreso aparecen cerca de las tres de la madrugada, hora de Roma, lo que llevó a comentarios jocosos entre los usuarios sobre sus hábitos nocturnos.

Lea también: Video | “Me considero un tenista aficionado”: León XIV fue ovacionado en pleno Abierto de Roma de tenis

Estos detalles fueron respaldados por su hermano, John Prevost, quien contó al National Catholic Reporter que el Papa suele usar su celular cuando no logra dormir. En esos momentos alterna las lecciones de idiomas con partidas de Words with Friends, otro popular juego de palabras.

Además, León XIV es aficionado a Wordle, el rompecabezas diario del New York Times. Durante un encuentro virtual con jóvenes católicos en Estados Unidos, el Papa compartió su estrategia: no utiliza una palabra inicial fija y cambia cada día su primer intento.

Según su familia, esta afición se ha convertido en un ritual cotidiano, ya que intercambia resultados con su hermano, replicando una práctica común entre millones de usuarios en todo el mundo.

