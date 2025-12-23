El papa León XIV estudia alemán en famosa app durante sus noches de insomnio

Usuarios de redes y aplicaciones educativas descubrieron recientemente que el papa León XIV mantiene una activa vida digital y utiliza su teléfono móvil para aprender idiomas y ejercitar la mente. El hallazgo surgió cuando la comunidad virtual identificó su perfil en plataformas como Duolingo y Wordle.
Conozca: Video | Papa León XIV: Así celebró la comunidad agustina en Colombia su elección: “lo sentimos tan cercano”
El perfil, registrado con el nombre “Robert” —nombre de pila del Pontífice— y el apodo @DrPrevost, volvió a mostrar actividad tras cerca de un año de inactividad. En pocos días acumuló más de 20.000 puntos de experiencia en Duolingo, lo que despertó la curiosidad de otros usuarios, quienes comenzaron a seguir sus avances.