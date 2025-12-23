Exsubdirector de Invías enfrenta cargos por enredos en un contrato con el Túnel del Toyo

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exsubdirector de Procesos de Selección Contractuales del Instituto Nacional de Vías (Invías), Edwin Javier Galvis Acevedo, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación para el suministro, instalación y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos requeridos en la construcción del Túnel del Toyo, en Antioquia.
Según sostiene el Ministerio Público, Galvis Acevedo habría adjudicado y firmado el contrato en diciembre de 2021 con un consorcio empresarial, sin verificar que las sociedades que lo integraban cumplieran con la afiliación y pagos a la seguridad social de sus empleados, a pesar de haber sido advertido que el representante legal de una de ellas no se encontraba afiliado.