Exsubdirector de Invías enfrenta cargos por enredos en un contrato con el Túnel del Toyo

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exsubdirector de Procesos de Selección Contractuales del Instituto Nacional de Vías (Invías), Edwin Javier Galvis Acevedo, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación para el suministro, instalación y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos requeridos en la construcción del Túnel del Toyo, en Antioquia. Según sostiene el Ministerio Público, Galvis Acevedo habría adjudicado y firmado el contrato en diciembre de 2021 con un consorcio empresarial, sin verificar que las sociedades que lo integraban cumplieran con la afiliación y pagos a la seguridad social de sus empleados, a pesar de haber sido advertido que el representante legal de una de ellas no se encontraba afiliado.

El órgano de control indicó que esa situación debió ser verificada por la entidad contratante, pero al parecer el investigado “bajo argumentos que se concentraron en la formalidad y literalidad del pliego, omitió corroborar esa situación como era su deber funcional”, lo que afectó los derechos del Invías pues adjudicó un contrato en un proceso selectivo que debió ser declarado desierto. Lea también: Terminar el Túnel del Toyo le costará $90.000 millones más a Antioquia: ya se sabe fecha en la que operaría Para la Procuraduría, el entonces funcionario pudo vulnerar los principios de responsabilidad y deber de selección objetiva. Por esos hechos, calificó la aparente conducta de Galvis Acevedo como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Hay que recordar que tras alcanzar el hito del cale, consistente en el encuentro de los dos frentes de excavación, tras lo cual siguió la terminación de las obras civiles dentro del túnel (el revestimiento de las paredes y la pavimentación), ambas obras listas a mitad de 2024, a Invías le correspondía nuevamente tomar protagonismo en la obra con instalación de los equipos electromecánicos del túnel principal, son estas las máquinas de ventilación, iluminación, de emergencia y un circuito cerrado de televisión. Siga leyendo: ¡Con buque de carga! Puerto Antioquia realizará ensayo operativo esta Navidad; así se llevará a cabo Por cuenta de los incumplimientos de la Nación frente a sus responsabilidades con la obra, el Toyo ha atravesado por graves incertidumbres financieras y técnicas. En septiembre de 2025, la Gobernación de Antioquia indicó que culminar el tramo pendiente del Túnel del Toyo que el gobierno de Gustavo Petro le entregó al departamento le costará a la región más de $750.000 millones. En una batalla contra el reloj, en la que se busca que esta conexión vial esté lista para consolidar a la subregión del Urabá antioqueño como el nuevo nodo logístico del país, todos los esfuerzos están concentrados en que la obra esté operativa antes de 2027.

