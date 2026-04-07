x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Antioquia invierte más de $680 millones en recuperar playas del Urabá afectadas por lluvias, ¿en qué municipios?

Entre los puntos priorizados se encuentran las playas de río Hobo y El Volcán, así como los sectores de Mi Remanso y el Muelle. En total, se proyecta la recuperación de aproximadamente 3,1 kilómetros lineales de litoral.

  • Una de las playas que se verá beneficiada con la inversión. FOTO: Cortesía
    Una de las playas que se verá beneficiada con la inversión. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
bookmark

La Gobernación de Antioquia indicó que, por medio del Dagran y una inversión que supera los $680 millones, avanza en la recuperación de las zonas costeras del Urabá antioqueño.

Según detalló el gobierno departamental, estos recursos fueron destinados a los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí y Arboletes, así como al Distrito de Turbo que hacen parte del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAER). Esta estrategia busca no solo atender los daños que las lluvias han dejado en estas zonas costeras, sino también impulsar la reactivación económica de la subregión.

Lea también: Tres jóvenes murieron en aparatoso accidente de tránsito en el Urabá antioqueño

La inversión contempla una serie de intervenciones orientadas a restablecer las condiciones ambientales, paisajísticas y turísticas de las zonas afectadas. En este sentido, uno de los principales enfoques es la recuperación de playas que resultaron impactadas por el fenómeno de mar de leva, mediante labores de limpieza, remoción de material y procesos de regeneración costera.

Entre los puntos priorizados se encuentran las playas de río Hobo y El Volcán, así como los sectores de Mi Remanso y el Muelle, en el municipio de Arboletes.

En total, se proyecta la recuperación de aproximadamente 3,1 kilómetros lineales de litoral, lo que permitirá devolverle a estas áreas su atractivo natural y su funcionalidad para el turismo y la economía local.

Además de las obras físicas, la Gobernación adelanta un trabajo articulado con las administraciones municipales, el Distrito de Turbo, organismos de socorro y autoridades ambientales. Estas acciones incluyen procesos de sensibilización dirigidos a las comunidades locales y a los prestadores de servicios turísticos, promoviendo el cuidado de los ecosistemas costeros y la adopción de prácticas responsables que permitan mitigar los efectos de futuros eventos naturales.

Lea también: Volvió la polémica por el Cristo de 86 metros de alto que están construyendo en El Peñol, Antioquia

La recuperación de las playas representa, además, una oportunidad clave para fortalecer el empleo local y dinamizar sectores fundamentales como el comercio y la gastronomía, contribuyendo así al desarrollo integral de la región.

Con estas iniciativas, la Gobernación busca avanzar en la reactivación económica del Urabá antioqueño, consolidando destinos turísticos seguros y en óptimas condiciones tanto para los habitantes como para los visitantes.

Temas recomendados

Gobernación de Antioquia
Invierno
Lluvias
Dagran
Playas
Urabá
Golfo de Urabá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida