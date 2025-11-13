Pese a tener casa por cárcel, adulto mayor atacó con machete a un hombre en Itagüí

Temor sintieron este miércoles los transeúntes que en horas de la tarde pasaron por el Parque de Itagüí al ver como un adulto mayor sacó un machete y sin mediar palabra atacó a otro hombre de 80 años.

Según pudo conocer este diario, el agresor fue identificado como Jesús Orlando Cadavid Rendón, de 75 años de edad, y no sería la primera vez que tiene problemas con la justicia por la misma situación, según le comentaron familiares de otras víctimas a este diario, quienes corroboraron la identidad del hombre.

Tras los gritos y voces de alarma, al sitio llegó la Policía que capturó al agresor en flagrancia. En una de las imágenes captadas por un ciudadano se ve al hombre parado en un charco de sangre.

En el ataque, el primer anciano le ocasionó varias lesiones a su víctima, sobre todo en su cabeza y en su oreja, la cual quedó casi cercenada.

Según detallaron, el 23 de abril de 2024, en la carrera 50 con calle 49, justo en la entrada de un reconocido almacén de Itagüí, Cadavid también lesionó con un cuchillo a otro adulto mayor.

“Todos los problemas que este señor ha tenido con mi tío ocurrieron el año pasado. El primer asunto fue como a principios de año. El señor como que tiene unos problemas de temperamento. Y un día en una discusión, como que al señor no se le puede controvertir, mi tío no estuvo de acuerdo con él y este se enojó y lo amenazó de muerte. Y luego a los días me lo cascó, pese a que mi tío es un señor de 74 años. Al mes fue que me lo apuñaló y casi me le perfora un pulmón”, detalló un familiar de una víctima.

Según detalló la familia de esta primera víctima, Cadavid a raíz de esta situación fue capturado en flagrancia y presentado ante un juez de Itagüí.

Este diario conoció que en ese proceso, la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de homicidio y el juzgado de Itagüí lo condenó a cuatro años de prisión. La cuestión es que luego de tres meses, su abogado defensor solicito enviarlo a casa por cárcel en Itagüí, dada su avanzada edad. La petición fue avalada por un juzgado de ejecución de penas de Medellín.

Lea también: Pérdida de investidura para dos concejales de Montebello por presunto conflicto de intereses

“Pero imagínese que un día mi tío, ya recuperado de la puñalada, salió al parque y cuando menos pensó dizque se encontró a este señor Cadavid todo campante allá mismo. ¡Y claro!, como vio a mi tío, lo amenazó otra vez de muerte, diciéndole que él 'siempre terminaba lo que empezaba'. Es que él mantiene amenazando a los viejitos del parque”, añadió la fuente.

Pero este no sería el único caso, pues otros afectados habrían señalado que Cadavid ha agredido de manera verbal y con golpes a otros adultos mayores en barrios como San Pío o Samaria y por la misma razón se habrían levantado las respectivas querellas en la inspección de Policía local donde se habría señalado la peligrosidad de este sujeto.

Así mismo, Cadavid presenta en sus anotaciones desde 2022 seis comparendos por violar el código de Policía pues ha sido sorprendido por la Policía portando elementos cortopunzantes como cuchillos o machetes.

Cabe destacar que a raíz de la detención, Cadavid fue presentado ante la justicia nuevamente y ahora deberá responder por otro cargo de tentativa de homicidio al que se sumaría otro por estar incumpliendo la medida de prisión domiciliaria por la primera condena.