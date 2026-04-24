Arrancaron las obras para ampliar la terminal del aeropuerto José María Córdova, ¿qué incluirán?

El Gobierno Nacional y el concesionario Airplan oficializaron este viernes el inicio de las obras de optimización del aeropuerto José María Córdova en Rionegro, una intervención de corto plazo con la que se busca reducir la presión sobre esa terminal aérea que desde 2022 ya superó su capacidad.
El evento contó con la participación de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y el concesionario privado, quienes a finales de marzo ya habían llegado a un acuerdo tras un pulso de más de un año.
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“Hoy nos convoca un propósito muy claro y es seguir fortaleciendo la infraestructura concesionada que conecta Colombia y que dinamiza el desarrollo de nuestras regiones. Antioquia es un eje fundamental dentro de esta visión y por eso el Gobierno Nacional continúa con una intervención estratégica que impulsa la competitividad y el crecimiento”, dijo el presidente de la ANI, Óscar Javier Torres.
Durante la firma del acta de inicio, un par de retroexcavadoras hicieron los primeros movimientos de tierra en un lote cercano al área de la pista, para simbolizar el comienzo de las obras.