Susto en negocio de empanadas de Itagüí que casi se “prende”

Tremendo susto se llevaron varios vecinos del centro del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá , l uego de que se presentara un conato de incendio en uno de los negocios del sector.

Según trascendió por redes sociales , el suceso ocurrió cerca de las 2:00 p.m. de este martes 16 de septiembre en un negocio de empanadas ubicado sobre la carrera 51 con calle 47, muy cerca del Parque Obrero–Brasil.

De acuerdo a lo que se observa en los videos sobre la emergencia, al parecer una de las vitrinas eléctricas del establecimiento se habría prendido causando una fuerte llamarada.

El asunto no era menor teniendo en cuenta que en este tipo de establecimientos suelen encontrarse varios elementos inflamables como por ejemplo los bidones de aceite dispuestos para fritar estos alimentos.

El conato causó pánicos entre transeúntes no solo por la cantidad de gente que a esa hora pasaba por el espacio sino también por la proximidad de otros negocios que, de no controlarse el fuego, podrían haber sucumbido ante las llamas.

Por fortuna la mano amiga de varios vecinos se hizo presente de forma rápida y estos, con varios extintores, pudieron apagar las llamas antes que cogieran más ventaja.

En el video quedó expuesto como gracias a la valiente acción de los vecinos se pudo apagar el conato rápidamente evitando que el fuego se expandiera.