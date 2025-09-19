¿El técnico que necesita Nacional? Así juega Vicente Sánchez: otro de los candidatos

La posibilidad de que Vicente Sánchez, exjugador uruguayo y quien fue técnico del Cruz Azul en México, aterrice en el banquillo de Atlético Nacional ha despertado interés y debate en el entorno verdolaga. Su nombre, que hasta hace poco estaba más ligado a su carrera como futbolista —con pasos destacados por Toluca y América— ahora resuena como entrenador con un perfil que, aunque aún en formación, ya ha mostrado credenciales en escenarios de alta presión como el Cruz Azul. La pregunta es clara: ¿a qué juega Sánchez y cómo encajaría en un club con tanta exigencia como Nacional?
