¿El técnico que necesita Nacional? Así juega Vicente Sánchez: otro de los candidatos

La posibilidad de que Vicente Sánchez, exjugador uruguayo y quien fue técnico del Cruz Azul en México, aterrice en el banquillo de Atlético Nacional ha despertado interés y debate en el entorno verdolaga. Su nombre, que hasta hace poco estaba más ligado a su carrera como futbolista —con pasos destacados por Toluca y América— ahora resuena como entrenador con un perfil que, aunque aún en formación, ya ha mostrado credenciales en escenarios de alta presión como el Cruz Azul. La pregunta es clara: ¿a qué juega Sánchez y cómo encajaría en un club con tanta exigencia como Nacional?

Un estilo basado en intensidad y disciplina

En México, Vicente Sánchez le apostó a un fútbol de presión alta y recuperación inmediata del balón. No se trata de un equipo que espera al rival en su campo, sino que intenta incomodarlo desde la salida, obligándolo a cometer errores y a jugar incómodo. Esa intensidad suele complementarse con transiciones rápidas, buscando atacar de inmediato después de la recuperación, aprovechando los espacios que deja el rival.

Otro rasgo que caracteriza sus planteamientos es el uso constante de las bandas: extremos veloces, desbordes y centros al área, elementos que fueron clave en Cruz Azul. A ello se suma una defensa organizada, con trabajo en la línea de atrás, manejo del fuera de lugar y disciplina táctica, virtudes que le permitieron mejorar la solidez de Cruz Azul en momentos complicados.

La flexibilidad como carta de presentación

Más allá de un sistema rígido, Sánchez mostró una capacidad de adaptación táctica que le permite variar esquemas según el rival. Puede poblar el mediocampo con jugadores de recuperación cuando necesita controlar la mitad del campo, o darle vuelo a los extremos si el partido pide amplitud. Su filosofía es pragmática: prioriza la efectividad sobre la estética, una cualidad que le ha dado resultados, pero que también genera debates en hinchadas acostumbradas a un fútbol más vistoso.

Virtudes y desafíos en un club exigente

Entre las fortalezas que trae consigo están su habilidad para revivir equipos en crisis, su buen manejo de grupo y la serenidad con la que enfrenta la presión externa. Sus jugadores destacan que transmite calma, confianza y que sabe motivar en momentos de adversidad. Sin embargo, no todo es positivo. Su estilo ha recibido críticas por momentos en los que el equipo luce demasiado dependiente de individualidades o cae en esquemas conservadores cuando enfrenta a rivales fuertes. Además, su experiencia como técnico de élite es aún corta, un factor que podría pesar en un entorno como el de Nacional, donde no basta con ganar: también se exige espectáculo.

¿Cómo se adaptaría a Atlético Nacional?

En caso de llegar al club paisa, Vicente Sánchez tendría varios retos. El primero, alinear su propuesta con la identidad de Nacional, que históricamente ha privilegiado el fútbol ofensivo, la posesión y la construcción paciente, aunque sin perder contundencia. Adaptar su presión alta a las condiciones del fútbol colombiano —altitud, viajes, y el ritmo de torneos internacionales— será otra de sus pruebas.

También deberá sacar provecho del talento joven y técnico que suele abundar en la cantera verdolaga, potenciando jugadores que puedan cumplir con la doble tarea de sostener la intensidad de su sistema y, al mismo tiempo, respetar el gusto del hincha por el fútbol bien jugado. Y, quizás lo más importante, tendrá que demostrar que puede soportar la presión mediática y social que rodea a Nacional, un club donde la paciencia es escasa y la exigencia es constante.