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Video | Occidente en llamas: Grave incendio en Santa Fe de Antioquia sigue activo y reportan otro en San Cristóbal

Un incendio de cobertura vegetal permanece activo desde la noche del lunes en el cañón de Cativo, en Santa Fe de Antioquia, donde los organismos de socorro enfrentan dificultades para acceder a uno de los focos. Este martes también se reportó una nueva conflagración en una zona de reserva forestal del Alto de Boquerón, en San Cristóbal, Medellín.

  • El incendio, activo desde la noche del lunes 10 de agosto, está siendo atendido por los cuerpos de bomberos de 3 municipios. Foto: cortesía.
    El incendio, activo desde la noche del lunes 10 de agosto, está siendo atendido por los cuerpos de bomberos de 3 municipios. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Las autoridades mantienen la atención sobre dos incendios de cobertura vegetal registrados en Antioquia. El primero permanece activo desde la noche del lunes 10 de agosto en el corregimiento de Cativo, en Santa Fe de Antioquia, donde bomberos y organismos de socorro trabajan para contener las llamas. El segundo fue reportado en la parte alta de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín.

En Santa Fe de Antioquia, la conflagración habría comenzado como una quema controlada que se salió de control y terminó afectando la cobertura vegetal del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país, del Occidente antioqueño.

Uno de los focos permanece en una zona de difícil acceso del cañón de Cativo, lo que ha complicado las labores de los cuerpos de bomberos.

Lea más: Se acabaron los paseos de olla: las prohibiciones que impuso un departamento ante los incendios

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que durante la emergencia fueron activados los cuerpos de bomberos de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Cañasgordas.

Las autoridades evalúan además la posibilidad de solicitar apoyo aéreo de la Gobernación para llegar a las zonas donde el terreno impide el ingreso seguro de los organismos de socorro y de maquinaria pesada.

“Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso”, señaló Paredes.

Las condiciones del terreno, caracterizado por fuertes pendientes, además de los vientos, han dificultado el control de las llamas. La prioridad de los organismos de emergencia es evitar que el fuego avance hacia las viviendas ubicadas en la zona rural.

Incendio en San Cristóbal

Mientras los organismos de socorro continúan trabajando en Santa Fe de Antioquia, Bomberos Medellín atiende otro incendio forestal en la parte alta de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la conflagración es de grandes proporciones y se presenta en una zona de reserva forestal del Alto de Boquerón. Por ahora, no se reportan viviendas en un radio de un kilómetro del punto donde avanzan las llamas.

Los bomberos permanecen en el lugar realizando labores de control y monitoreo. Hasta el momento tampoco se han reportado personas lesionadas por esta emergencia.

Estos dos incendios se presentan mientras Antioquia mantiene un panorama de alerta por las conflagraciones de cobertura vegetal en medio del fenómeno de El Niño.

Según el Dagran, en lo corrido de 2026 los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.

Solo entre julio y agosto se han registrado 42 incendios de cobertura vegetal, principalmente en las subregiones de Oriente, Suroeste y Occidente.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar las quemas, no arrojar colillas ni materiales inflamables en zonas verdes y reportar oportunamente cualquier conato de incendio.

La emergencia continúa en desarrollo y las autoridades avanzan en la evaluación de los focos activos y las necesidades de apoyo para controlar las llamas.

Entérese: Incendio forestal en El Poblado, en Medellín, alcanzó una vivienda: bomberos atendieron las llamas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se registran los dos incendios forestales activos en Antioquia?
Las emergencias se reportan en el corregimiento de Cativo, en el municipio de Santa Fe de Antioquia (Occidente del departamento), y en el Alto de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal (zona rural de Medellín).
¿Qué originó la conflagración en Santa Fe de Antioquia y por qué no se ha controlado?
El incendio en el cañón de Cativo habría iniciado como una quema controlada que se salió de control. Las labores de mitigación se han complicado debido a las fuertes pendientes del terreno, los vientos y la existencia de un foco activo en una zona de difícil acceso, lo que ha llevado al Dagran a evaluar la solicitud de apoyo aéreo de la Gobernación.
¿Cuántos incendios forestales se han registrado en Antioquia durante 2026?
De acuerdo con las cifras del Dagran, en lo corrido del año 2026 los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales. Preocupa que solo entre julio y agosto se han concentrado 42 de estas conflagraciones de cobertura vegetal.

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