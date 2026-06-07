Investigan homicidio de alias ‘Mincho’ en Nariño, Antioquia

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre conocido por el alias de ‘Mincho’, ocurrido en el municipio de Nariño, Antioquia, en el sector La Bomba, barrio Villa Nueva.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, a eso de las 7:50 p.m., la víctima, identificada como Wilson Galeano, de 48 años, fue atacada por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta Yamaha XTZ 250 color negro. Aunque posteriormente fue trasladado al hospital local del municipio, falleció por las gravedad de sus heridas.

Según reportes preliminares, los sicarios interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Las autoridades realizaron la inspección judicial y recopilan elementos de prueba para determinar los móviles del asesinato.

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El crimen ocurrió en zona urbana del municipio y generó preocupación entre los habitantes de esta localidad del Oriente antioqueño.

Aunque las investigaciones se encuentran en una fase preliminar, una de las hipótesis apunta a posibles disputas entre grupos criminales con presencia en la región.

Nariño ha sido escenario de confrontaciones entre estructuras ilegales interesadas en el control territorial y las economías ilícitas. En esta zona han tenido influencia organizaciones como el denominado Clan de Oriente, grupo que en los últimos años ha protagonizado enfrentamientos con otras estructuras armadas y ha sido objeto de operaciones de la Fuerza Pública.

El caso ocurre en medio de las preocupaciones por la seguridad en varios municipios del Oriente antioqueño, donde las autoridades han advertido sobre la persistencia de redes sicariales y disputas criminales asociadas al microtráfico, la extorsión y el control de corredores estratégicos.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de testimonios y evidencias para establecer las circunstancias exactas del homicidio y determinar quiénes serían los responsables.

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