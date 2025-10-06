Asesinaron a un comerciante dentro de una camioneta en la variante a Las Palmas, en Envigado

El conductor de una camioneta fue asesinado en la tarde de este lunes 6 de octubre en la variante a Las Palmas, en las afueras de un mall comercial, luego de que personas que iban en otro carro le dispararan, ocasionándole la muerte. Los hechos ocurrieron cerca de unas canchas de pádel, cuando las personas en el vehículo particular abordaron al conductor y lo balearan dentro del mismo. Le puede interesar: ¿Por qué Loreto y La Asomadera se convirtieron en el eje del ataque terrorista en Medellín? Dentro de esta camioneta, una Toyota Land Cruiser, falleció Jorge Mario Vásquez Giraldo, de 44 años, quien se desempeñaba como comerciante, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Las primeras versiones darían cuenta que la muerte de este hombre estaría relacionada con un ajuste de cuentas que vincularían al fallecido, aunque no se descartarían otras hipótesis. Según relataron testigos, los homicidas ya le venían siguiendo la pista a Vásquez Giraldo, quien se encontraba en un gimnasio del sector desde las 10:50 de la mañana. Cuando salió del mismo a abordar el vehículo, fue atacado con cuatro heridas de arma de fuego. Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio para hacer las labores judiciales correspondientes y la zona donde ocurrió el crimen fue acordonada.

Con base en la información obtenida en las cámaras de seguridad, las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables de este ataque, ya que quedó registrada la placa del automotor. Las autoridades informaron de Vásquez Giraldo trabajaba en el comercio de aguacates para exportarlos y se estaba embarcando recientemente en proyectos inmobiliarios. De acuerdo con los registros judiciales, este comerciante solo tenía un antecedente judicial por el delito de homicidio culposo, luego de haberse visto implicado en un accidente de tránsito con persona fallecida en Sabaneta ocurrido en 2006. Este sería el octavo homicidio que se registra este año en Envigado, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, cuatro casos menos que los ocurridos el año pasado. De las víctimas de estos casos, seis fueron hombres y otras dos de las víctimas eran mujeres y todos fueron mayores de edad. Este es el cuarto homicidio ocurrido con el uso de armas de fuego.



