Hombre murió en San Luis, Antioquia, cuando cavaba un hueco para “protegerse del fin del mundo”

Para protegerse “del fin del mundo”, según manifestó, Arturo Enrique Aguirre García decidió ir hacia una zona verde del sector La Candelaria, en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño. Allí comenzó la excavación, con tan mala fortuna que miles de metros cúbicos de tierra se le vinieron encima, provocándole la muerte.
La desaparición de este hombre se registró desde el pasado 18 de agosto, cuando salió de su casa, dejando sus pertenencias y manifestándole a sus familiares sus planes. Sin embargo, ellos no tomaron en serio lo que les había manifestado, por lo que no se alarmaron en ningún momento, sino hasta el día siguiente, cuando no regresó.