Hombre muerto en Sabaneta tras asesinato de su novia había llegado de México hace 15 días

Fueron dos los años en los que Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, estuvo en Ciudad de México viviendo y trabajando con el fin de construirse un mejor porvenir. Sin embargo, hace dos semanas había decidido regresar a Colombia para volver a ver la novia con la que estuvo antes de emprender esta aventura, pero este reencuentro terminó con la muerte de ambos.
El fallecimiento de Santiago y de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años, se conoció en la mañana del pasado martes, cuando una persona que estaba caminando por el Parque de las Mascotas, en cercanías al Centro Comercial Aves María, en Sabaneta, avistó los dos cadáveres en una zona boscosa.