Hombre muerto en Sabaneta tras asesinato de su novia había llegado de México hace 15 días

Fueron dos los años en los que Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, estuvo en Ciudad de México viviendo y trabajando con el fin de construirse un mejor porvenir. Sin embargo, hace dos semanas había decidido regresar a Colombia para volver a ver la novia con la que estuvo antes de emprender esta aventura, pero este reencuentro terminó con la muerte de ambos. El fallecimiento de Santiago y de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años, se conoció en la mañana del pasado martes, cuando una persona que estaba caminando por el Parque de las Mascotas, en cercanías al Centro Comercial Aves María, en Sabaneta, avistó los dos cadáveres en una zona boscosa.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, explicó que “al parecer, el joven de 20 años habría agredido a su compañera sentimental y posteriormente se habría suicidado, falleciendo ambos en el sitio”. Santiago se había ido a México hace dos años con el fin de trabajar en un establecimiento de comercio, en el cual le estaría yendo bien, pero había tomado la decisión de volver al país hace dos semanas con la idea de volver a radicarse en Colombia. Entérese: Mataron con 15 puñaladas a mujer en el Popular 2, en Medellín: señalan a su expareja, quien también murió Por su parte, los familiares de Melanie Sarahí, quien residía en un conjunto residencial cercano a este parque, reconocieron que su asesinato estaba relacionado con temas sentimentales, sin entregar mayores detalles al respecto sobre si había amenazas en su contra. La joven estaba terminando el bachillerato en una institución educativa del municipio y estaba complementando sus labores académicas con clases de inglés. La noche anterior al hallazgo de su cuerpo, al parecer, había pactado un encuentro con este joven. Le puede interesar: Habría asesinado a su madre porque no le dio dinero para comprar droga: Fiscalía lo envió a la cárcel en Caldas, Antioquia Debido a la soledad de la zona, pocas personas pudieron establecer qué ocurrió en el encuentro entre estos dos jóvenes. Lo único que trascendió es que a la mujer le propinaron dos heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello, mientras que al hombre lo hallaron con una herida en el pecho que se habría propinado.

La Alcaldía de Sabaneta indicó que los hechos estarían relacionados directamente con un tema de tipo personal entre las víctimas y que apoyan la labor de la Fiscalía para esclarecer plenamente lo sucedido con estas dos personas. Con este hecho, son tres los homicidios que se han registrado este año en Sabaneta, siendo el primero de una mujer que se presenta en esta jurisdicción en 2026 y el primero que se cataloga como un feminicidio, según las autoridades. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes