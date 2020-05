Relatos de un juramento hipocrático online

“Nuestra ceremonia no tenía antecedentes. Lo hicimos con la solemnidad del caso: palabras del rector, juramento hipocrático, los graduandos vestidos de gala y acompañados por sus familias. Las plataformas digitales dieron espacio para las sonrisas y las emociones”, expresó el Dr. Ricardo Posada, decano de la Facultad de Medicina del CES.

Sin embargo, la pausa no duró mucho, porque a finales de abril comenzó a trabajar atendiendo la pandemia en el Hospital General de Medellín, gracias a una norma nacional que le permite laborar allí para cumplir con el servicio social obligatorio y así obtener su licencia médica. Más adelante, dice, pues quiere dedicarse unos años a trabajar como médica general, y le encantaría especializarse en Psiquiatría.

Como la sesión por Zoom iba hasta las 11:00 a.m., a María le quedó tiempo para quedarse un rato hablando con sus colegas, brindando y llenando de sonrisas las cajitas del recuerdo.

Los retratos contratados con fotógrafos personales fueron cambiados por pantallazos y selfies. Su papá pidió salir en cámara para mostrar su saco y su corbata y, en otro computador en la distancia, la abuela y la madrina también estaban pendientes de la cibergala, que no dejaron de comentar en los grupos familiares de Whatsapp.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., cuando comenzó la ceremonia, su casa fue el tras bambalinas que a un clic se abriría para comenzar los actos protocolarios. Lo que vendría después ya estaba agendado: el domicilio de comida española y un vino rosé que aguardaba junto a tres copas.

No era una cuestión menor, pues pocos desean que un grado, tras una carrera de más de seis años se reduzca a un trámite virtual. En la U. CES, María y sus compañeros comenzaron a buscar el mejor traje o vestido para la ocasión. Nada de salir en pijamas. Ella eligió un vestido negro que había comprado para una “futura ocasión especial”, la cual terminó sucediendo el pasado 16 de abril, nada más y nada menos el día en que se recibió como médica. Sus padres no se quedaron atrás y también se engalanaron para el evento virtual.

El mensaje lo leyó nada más al despertar. Los chats estaban saturados con la misma noticia: había la posibilidad de anticipar los grados de Medicina en la Universidad CES. María Pérez Vallejo se levantó de su cama y fue a darles esa primicia a sus papás. “Se pusieron felices. Ellos me apoyan tanto que yo puedo decirles que voy para la guerra y, si me ven contenta, ellos también lo están”.

Andrés y los zapatos para el grado pedidos por Internet

En Estados Unidos, Andrés Felipe Barrera Ruiz compró una corbata pensando en su grado. Ya había imaginado ese día, sin tanta preocupación, pero dibujando en su cabeza la fuente, el teatro Camilo Torres y los abrazos con sus familiares y amigos, el beso con su novia y los retratos para la posteridad.

Llegó a Colombia poco antes de que la covid-19 representara una amenaza. Su Alma Mater, la Universidad de Antioquia, ante la inminencia del virus decidió sacrificar algunas rotaciones que les faltaban a sus estudiantes de último año de Medicina y reforzar la línea 123 para la atención de casos del nuevo coronavirus. Allí estaba Andrés, recibiendo llamadas mientras en su facultad se libraba una lucha para que a los internos les respetaran los ciclos finales de formación.

Cuando llegó la cuarentena, su madre tomó la decisión de aislarse lejos de Medellín, en una finca en el municipio de San Vicente; su padre estaba en Itagüí. En medio del aislamiento, la U. de A. abrió dos caminos para los estudiantes de Medicina: adelantar los grados y participar en el sorteo del año rural o trabajar en alguna institución local para atender la covid-19; o, por otro lado, seguir en la universidad para esperar la evolución de la pandemia. Andrés descartó la segunda opción y decidió acceder a una graduación anticipada, que entre otras cosas debía hacerse de manera virtual. No lo hizo solo, pues esa determinación llegó luego de hablar con sus compañeros y sobre todo con su novia, Isabela Saavedra, quien hace parte de su promoción y recibió el título en la misma ceremonia.

Los zapatos negros llegaron el 16 de abril, un día antes del grado. No tuvo tiempo de calzarlos y caminarlos, probárselos en un almacén, sino que los pidió por internet y buscó esa corbata comprada en el extranjero, se puso una camisa, un pantalón elegante y junto a su hermana, que lució un vestido negro con flores entró al recinto del acto: una sala de televisión reconvertida en teatro de grado con globos y decorados acordes con la ocasión.

Cuando comenzó la ceremonia cibernética, Andrés recordó las simulaciones que suelen hacer los estudiantes de Medicina a lo largo de la carrera, pensando en que son reales y que las decisiones que toman son vitales, y aunque el acto al que asistía le parecía irreal se concentró para dotarlo de solemnidad. Fue justo en el momento en el que una de sus compañeras leía el discurso de grado, cuando él sintió por fin que estaba al final de un largo camino y lloró.

“Mi mamá estuvo triste, me acompañó más de seis años y no pudo estar conmigo ese día, pero exponerse a un contagio, a un comparendo, no era lo mejor. La universidad retransmitió la videollamada por Youtube, ella tuvo que verla por allí”.

Luego de los aplausos recíprocos al final de los actos de grado, el brindis con los nuevos colegas y pantallazos para inmortalizar el momento, en casa del papá de Andrés se destapó un vinotinto, se sirvió un banquete de comida peruana y el festejo siguió en la tarde con cervezas. Lo vivido podrá ser catalogado de muchas cosas, pero no de convencional y, piensa Andrés, en el futuro será una linda anécdota para contar.

“Sacrificamos unos meses de nuestra formación, pero tenemos que ver con orgullo el camino recorrido y saber que estamos listos para servir. Somos la generación que recibió su título a través de una pantalla de computador”.