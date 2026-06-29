Germán Vallejo, el turista paisa que visitó más de 1.000 pueblos de Colombia

Cuando Germán Vallejo Villa habla de sus viajes, no se enfoca en las playas más famosas ni las ciudades más turísticas. Resalta los caminos destapados, los pueblos escondidos entre montañas y las conversaciones con campesinos en plazas principales. Y es que a sus 77 años, este antioqueño ha logrado una hazaña que pocos pueden contar: visitar 1.037 de los 1.103 municipios que tiene Colombia, según el registro del Dane. De Antioquia conoce 123 de 125. Solo le faltan Murindó y Vigía del Fuerte, dos poblaciones ubicadas en la subregión Urabá y con condiciones geográficas que, según él, tiempo atrás hacían más compleja su visita. Sin embargo, está convencido de que muy pronto llegará hasta allí para completar el mapa del departamento en que nació.

Su historia como viajero comenzó en 2004, año en el que se pensionó. Mientras muchas personas utilizan el retiro para disminuir el ritmo de sus actividades, él decidió hacer todo lo contrario. Encontró en el viaje una manera de mantenerse activo, aprender y descubrir una Colombia que paradójicamente suele permanecer invisible para muchos de sus propios habitantes. Aunque ya es distinguido por ser un conocedor inalcanzable del territorio nacional, Germán construyó una vida profesional diversa. Es filósofo de formación, fue docente en el colegio La Salle de Envigado, municipio donde actualmente reside, y también trabajó durante años como gerente de distrito en la Costa en distintos laboratorios farmacéuticos. Esa combinación de experiencias le permitió desarrollar una profunda curiosidad. Entérese: Turistas tendrán más información a la mano y mejores rutas en pueblos de Antioquia con vocación turística La pregunta que quizá muchos se hacen es: ¿de dónde saca tanto dinero para conocer esa cantidad de municipios? Germán no niega que la ‘platica’ es necesaria, pero asegura que no siempre se requiere de altas sumas para pasar bueno y disfrutar de las mejores experiencias. Incluso, dice que para los destinos más cercanos basta con dos pasajes de bus. Eso sí, todo depende de la actitud del viajero.

Dice que para él no hay pueblo feo, que la belleza la lleva consigo a donde va. Es así como a todo le ve un sentido y se deja sorprender. FOTO CORTESÍA

A lo largo de estos años ha demostrado que la planificación y la disposición para adaptarse a diferentes condiciones pueden ser más importantes que un gran presupuesto. Esa filosofía lo ha llevado a recorrer desde los municipios más distinguidos hasta comunidades remotas a las que solo se puede acceder por río, trocha o pequeñas embarcaciones. Por ejemplo, en el Atlántico, ha estado en pueblos que quien los escuche por primera vez ni se imagina que hacen parte de Colombia, como Piojó y Usiacurí. En Bolívar visitó un pueblito llamado Tiquisio, y también fue a Cantagallo, Talaigua nuevo y Pinillos. En Putumayo conoció Orito, Sibundoy y muchos más. Para este viajero empedernido no hay pueblo feo. A esos municipios ‘muertos’ a los que muchos se refieren despectivamente él les encuentra sentido. “Los viajes le fomentan a uno la capacidad de asombro. Si yo me propongo ver cosas bonitas, créeme que las encuentro. La belleza del pueblo la llevo yo”, dice Vallejo Villa. Le puede interesar: Evite que le nieguen la VISA: estos son 10 tips para que le aprueben el trámite Es amante de viajar en temporada fría, cuando los destinos no están saturados por locales o extranjeros. Así disfruta más su estancia en cada municipio y puede hablar con sus habitantes y escuchar historias tan particulares como cautivadoras, contadas por párrocos o por quienes nacieron y han vivido siempre en los sitios a los que va. Si uno le pregunta por las nueve subregiones de Antioquia, siendo para él una elección difícil, responde con el pueblo que más le gusta de cada una. En el caso del Occidente es Santa Fe de Antioquia. De allí destaca su arquitectura colonial y lo bien que han sabido cuidar el patrimonio. Del Suroeste se queda con Betania, aunque también le gusta mucho Jericó, Andes y Jardín. Del Nordeste elige a Yalí, recordando con nostalgia a Yolombó, que fue donde nació.