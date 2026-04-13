Así será el protocolo para la caza de control de los hipopótamos en el Magdalena Medio

El Ministerio de Ambiente presentó este lunes el protocolo de eutanasia para especímenes de hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) como medida de caza de control ante su expansión acelerada en Antioquia y tres departamentos más.
Esta normativa, integrada en el plan de manejo de la especie exótica invasora, surge como una respuesta técnica a la crisis ecológica y social generada por la sobrepoblación de estos animales en el Magdalena Medio.
La caza de control se define como la regulación de poblaciones de fauna silvestre por circunstancias de orden social, económico o ecológico. En este contexto, la eutanasia es una de las tres actividades clave del proceso, que también incluye la ceba y captura previa, y la disposición final de los cadáveres.