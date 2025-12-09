Hidroituango superó el 93,4% de ejecución y avanza para encenderse del todo en 2028

EPM avanza a toda máquina para que Hidroituango esté al máximo de su capacidad antes del primer trimestre de 2028.
A mediados de este año, la central hidroeléctrica más grande del país logró recuperar la zona sur de la casa de máquinas, el último sector de ese complejo que todavía tenía remanentes de la emergencia en la que se sumió el proyecto en 2018 y que tuvo en incertidumbre su culminación.
Según precisó la compañía, el porcentaje de ejecución general de la central superó el 93,4% y ya arrancó con las adecuaciones y trabajos finales de las cuatro unidades de generación que están pendientes, que le permitirán pasar de una capacidad de 1.200 MW (megavatios) a los 2.400 MW con los que fue diseñada.