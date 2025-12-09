Hidroituango superó el 93,4% de ejecución y avanza para encenderse del todo en 2028

EPM avanza a toda máquina para que Hidroituango esté al máximo de su capacidad antes del primer trimestre de 2028. A mediados de este año, la central hidroeléctrica más grande del país logró recuperar la zona sur de la casa de máquinas, el último sector de ese complejo que todavía tenía remanentes de la emergencia en la que se sumió el proyecto en 2018 y que tuvo en incertidumbre su culminación. Le puede interesar: “Con Afinia, paradójicamente, EPM está sosteniendo el sistema eléctrico del país”: gerente John Maya Según precisó la compañía, el porcentaje de ejecución general de la central superó el 93,4% y ya arrancó con las adecuaciones y trabajos finales de las cuatro unidades de generación que están pendientes, que le permitirán pasar de una capacidad de 1.200 MW (megavatios) a los 2.400 MW con los que fue diseñada.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, explicó que durante los últimos meses los trabajadores del proyecto se enfocaron en terminar de organizar dicha zona sur de la casa de máquinas, limpiando algunos remanentes de escombros que seguían en la zona y volviendo a solidificar la roca. “Nos tocó en esta segunda parte volver a limpiar todo lo que quedó en la casa de máquinas de la parte sur, llena de escombros, roca y todas esas cosas. Estos años veníamos limpiando y organizando, haciendo inyecciones para volver a solidificar la roca y haciendo todos esos trabajos. Ya llegamos al punto cero; es decir, al punto en que ya empezamos a construir”, explicó el directivo. Lea también: Problema de Afinia es alto consumo y no la tarifa, que bajó 20% desde 2024 Vale recordar que la contingencia que afectó el proyecto de Hidroituango se desencadenó en abril de 2018, cuando por cuenta de un derrumbe en su Galería Auxiliar de Desviación el embalse comenzó a llenarse antes de lo previsto, aun cuando estaba pendiente la culminación de la presa, el vertedero y la casa de máquinas.

EPM señaló que la presa continúa con su estructura intacta y que las filtraciones son menores en comparación con otras centrales de la empresa. FOTO: Esneyder Gutiérrez. Archivo El Colombiano

Pese a ya tener muy avanzados los trabajos en sus unidades de generación, EPM decidió inundar la casa de máquinas para darle una salida al agua del río Cauca que comenzaba a represarse y así evitar una emergencia de grandes proporciones.

En una carrera contra el reloj, EPM logró habilitar a finales de ese mismo año el vertedero, que a su vez permitió darle una nueva salida al agua del río Cauca y cortar el paso de la misma por la casa de máquinas, zona que no estaba diseñada para ello. A comienzos de 2019, la central logró cerrar las compuertas de la casa de máquinas y fue allí cuando emprendió un largo proceso de recuperación, para limpiar los escombros que allí ingresaron arrastrados por el río Cauca y volver a estabilizar la zona para instalar las nuevas unidades de generación. Siga leyendo: Hidroituango: Tribunal admitió demanda de EPM contra interventor y diseñador, pero no contra constructores Dado que el proyecto ya tenía obligaciones de energía en firme, EPM y sus contratistas dividieron el trabajo en dos frentes, la zona sur y la norte, y volcaron sus esfuerzos en primero recuperar y habilitar las unidades de generación situadas en el ala norte. A finales de 2022 se encendió la primera turbina y a partir de allí comenzaron a entrar en funcionamiento las otras tres, que hoy le permiten a la central ofrecer una capacidad de 1.200 MW.

Ahora los trabajos se centran en la zona sur, en donde funcionarán las cuatro turbinas tipo Francis restantes, cada una con una capacidad de 300 MW. En su informe sobre el proyecto, el gerente Maya se refirió también a la estabilidad de la obra, señalando que los monitoreos de la empresa han mostrado que la presa sigue con su estructura íntegra.

“La presa está estable. Las infiltraciones son las menores de todas las presas que tiene EPM”, agregó el directivo, quien finalmente señaló que el cronograma de obra tiene estipulado que las unidades de generación 5, 6 y 7 se enciendan en el segundo semestre de 2027 y la última unidad de generación lo haga en el primer trimestre de 2028. Las obras finales del proyecto de Hidroituango fueron adjudicadas en octubre de 2023 a un consorcio integrado por las firmas Yellow River, de China, y la colombiana Schrader Camargo.

En este último contrato, en el que se calcula una inversión aproximada de $1 billón, se estipuló un plazo de ejecución de 1.125 días calendario a partir de la firma del acta de inicio. Con la entrada en operación de las últimas unidades de Hidroituango, más otros proyectos que EPM impulsa, la compañía espera aportar 2.100 MW de energía nueva al país antes de 2030.

