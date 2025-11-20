Qué tal: Petro le reclama al alcalde de Medellín por el acueducto de Urabá que él mismo prometió en 2024 y no hizo

En la mañana de este jueves, el presidente Gustavo Petro lanzó un reclamo inédito a través de su cuenta de X: le pidió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que respondiera por el acueducto de Urabá, la región platanera y costera de Antioquia.
“Y ¿cómo irá el tema del agua potable para los municipios de Urabá?”, le escribió Petro a Gutiérrez a la 1:41 de la madrugada a través de X.
El reclamo ha dejado desconcertado a más de uno, no solo porque el alcalde de Medellín no tiene ninguna responsabilidad u obligación con el acueducto de Urabá, sino porque el propio presidente Petro desde hace más de un año se había comprometido con la población de Urabá a construir el acueducto que tanto tiempo llevan esperando.