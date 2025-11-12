¿Nuevo grupo armado en Andes? Grafitis causan temor entre los habitantes

Las alarmas se encendieron en el municipio de Andes por el hallazgo de varios grafitis en dos viviendas del corregimiento San José con la inscripción “Fuerzas Armadas Campesinas”.

Según el reporte de la Policía de Antioquia, los mensajes habrían sido pintados durante la noche por personas desconocidas, afectando las fachadas de las viviendas ubicadas sobre una vía terciaria que comunica con la vereda El Barcino, a unos 10 kilómetros del casco urbano.

Ante la aparición de los grafitis, las autoridades activaron los mecanismos de coordinación institucional para verificar la situación y descartar la presencia de grupos armados en la zona.

Hasta el momento, las autoridades afirmaron que no tienen registro de una organización denominada “Fuerzas Armadas Campesinas”, ni antecedentes de su existencia en el departamento. De acuerdo con la Policía de Antioquia, los grafitis podrían ser obra de particulares que buscan generar temor entre la comunidad o preparar el terreno para posibles extorsiones.