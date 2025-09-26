x

Recuperaron un colegio en las montañas de Antioquia que se había convertido en elefante blanco

Recuperar la obra, que llevaba ocho años en el limbo, costó casi $8.500 millones.

  • Este colegio debió estar listo hace siete años. Ahora los estudiantes del corregimiento podrán formarse en ciencia e inglés. FOTO: CORTESÍA MINEDUCACIÓN
    Este colegio debió estar listo hace siete años. Ahora los estudiantes del corregimiento podrán formarse en ciencia e inglés. FOTO: CORTESÍA MINEDUCACIÓN
El Colombiano
El Colombiano
26 de septiembre de 2025
bookmark

Esta semana fue inaugurada la Institución Educativa San Pascual en el municipio de Cañasgordas, en el Occidente Antioqueño, lo que significó el rescate de una obra que se había convertido en un lamentable elefante blanco.

Sebastián Caballero, gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, señaló que “esta obra surge por solicitud de la comunidad por un deslizamiento y una falla geológica en la sede original de esta institución, la obra había sido proyectada, estructurada y contratada desde el año 2017, pero con múltiples inconvenientes en términos contractuales e incumplimientos, por eso venimos desde el Fondo de Financiamiento haciendo nuestra campaña de recuperación de elefantes blancos y le entregamos hoy a la comunidad de San Pascual esta obra de infraestructura con 15 aulas, comedor, cocina laboratorio y sala de bilingüismo”, señaló el funcionario.

Lea: UdeA sigue liderando la soberanía sanitaria del país: logró aval para producir un esencial medicamento antiparasitario

Luego de varios intentos por culminar esta obra, el gerente Sebastián Caballero se mostró satisfecho con su entrega, la cual requirió una inversión de $ 8.499 millones de los cuales el Ministerio de Educación aportó el 66,73% y la entidad territorial el 33,27%, se beneficiarán 143 estudiantes con la adecuación de 9 aulas nuevas, 6 especializadas, comedor, cocina y zonas administrativas.

El corregimiento de San Pascual, donde está ubicado el nuevo colegio, ha sido azotado sin misericordia por el conflicto armado. Desde 1991, cuando se registró la primera masacre cometida por paramilitares, su población ha sido víctima de diferentes hechos de violencia, incluyendo ataques y homicidios por parte del Clan del Golfo en los últimos años. Por lo que esta institución educativa se convierte también en un símbolo de resiliencia para una comunidad históricamente olvidada.

Lea: Abren investigación contra exdirectora de la EDU por presuntas irregularidades en contratos para mantenimiento a colegios

El Gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa también visito dos proyectos educativos adicionales en Caldas y Bello que junto con el de Cañas Gordas sumaron una inversión superior a los $43.000 millones de pesos que beneficiará a más de 2.000 estudiantes.

En su recorrido por esta región del país, el gerente del FFIE, visitó la institución educativa Tomás Cadavid en Bello, una obra que incluye 20 aulas nuevas y 14 especializadas, y que ya alcanzó el 100% de avance, consolidándose como un proyecto emblemático con una inversión de $20.653 millones de pesos.

Lea: Un profe y el Ernesto Pérez de carne y hueso lideran en Belmira, Antioquia, una estrategia pionera para salvar frailejones

En Caldas visitó la institución educativa Salinas la cual contó con una inversión de $13.876 millones de pesos permitiendo entregar 13 aulas nuevas, 4 especializadas, 22 baterías sanitarias y zonas recreativas.

“El Gobierno del Cambio está en el territorio antioqueño, está comprometido, estamos sacando obras de infraestructura que amenazaban ser elefantes blancos, pero también obras nuevas contratadas por el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro, seguimos adelante estamos recorriendo el país y llevando infraestructura educativa donde nunca antes ningún gobierno había visto”, apuntó el funcionario.

