El gobierno Petro dejó a Antioquia con más de 20.000 hectáreas de coca

El camino para que Antioquia regrese a los días en los que tenía menos de 1.000 hectáreas de coca y empezaba a vislumbrarse como un territorio libre de cultivos ilícitos todavía se proyecta muy largo.
En el más reciente informe entregado por las Naciones Unidas y el Gobierno Nacional, el departamento volvió a aparecer entre las zonas más afectadas por esta problemática en el país.
Si bien la situación no es tan dramática como en Nariño, Cauca o Norte de Santander —donde los cultivos han crecido cerca de 19.000 hectáreas—, el departamento continúa haciendo parte de un punto crítico en el que convergen diversos grupos armados.