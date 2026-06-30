“Antioquia y Medellín están terminando el Túnel del Toyo, una obra que Petro dejó tirada”: Rendón

El exitoso encuentro de los dos frentes de obra del Túnel 0 en la vía al Toyo este martes no solo se celebró como un hito técnico. Para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, el avance es un símbolo de resiliencia regional frente a lo que calificaron como el abandono del proyecto por parte del Gobierno Nacional de Gustavo Petro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “logramos convencer el año pasado a la entonces ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, para que nos cediera el tramo que habían decidido dejar tirado desde el Gobierno Petro y que les correspondía a ellos. Fue entonces cuando me comuniqué con el alcalde Federico Gutiérrez para que sumáramos voluntades”.