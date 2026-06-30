“Antioquia y Medellín están terminando el Túnel del Toyo, una obra que Petro dejó tirada”: Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “logramos convencer el año pasado a la entonces ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, para que nos cediera el tramo que habían decidido dejar tirado desde el Gobierno Petro y que les correspondía a ellos. Fue entonces cuando me comuniqué con el alcalde Federico Gutiérrez para que sumáramos voluntades”.

El exitoso encuentro de los dos frentes de obra del Túnel 0 en la vía al Toyo este martes no solo se celebró como un hito técnico. Para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, el avance es un símbolo de resiliencia regional frente a lo que calificaron como el abandono del proyecto por parte del Gobierno Nacional de Gustavo Petro.

Fue entonces cuando entre ambas administraciones, rompiendo la alcancía y buscando plata hasta debajo de las piedras, lograron juntar los recursos necesarios para terminar el Túnel 0, el primero que se encontrarán los viajeros en este corredor y las demás obras civiles de este proyecto.

“Después de esa reunión en Bogotá, llamé al alcalde y le dije que yo no tenía toda esa plata para hacer el proyecto, que sin su ayuda no iba a ser capaz. Él me respondió que no importaba, que les arrancara eso de la mano porque sino, la obra nunca se iba a poder concretar”, relató el gobernador sobre la conversación que sostuvo con Gutiérrez tras aquel encuentro en el Ministerio de Transporte el 8 de septiembre de 2024, donde se decidió la sesión de las obras.

Entérese: Antioquia es el rey de las Obras por Impuestos: lleva 109 proyectos por más de $1,4 billones

Finalmente, entre ambas administraciones lograron juntar $856.000 millones para la culminación de estos trabajos, de los cuales $514.000 millones fueron aportados por la Gobernación de Antioquia y los restantes $342.000 millones por el Distrito de Medellín, para destinarlos a todos los trabajos relacionados con el tramo 2 del proyecto, que debían ser ejecutados por Invías.

Ante esto, el alcalde de Medellín destacó que con este logro se pudo sacar el “palo en la rueda” que estaban poniendo desde el Gobierno de Gustavo Petro en relación con este proyecto, el cual recibió varios calificativos negativos por parte del saliente mandatario nacional, asegurando que solo iba a beneficiar a “los ricos de El Poblado”.

Le puede interesar: “Antioquia ya le pidió 11 vías a la Nación, entre ellas las de Devimed”: secretario de Infraestructura

“Le querían poner el palo en la rueda a este proyecto y me da mucha satisfacción ver que esto se convierte en una realidad. Faltaban los recursos para este tramo, que eran las obras del Gobierno Nacional. Pero nos juntamos usted y yo y dijimos que vamos a sacar este proyecto adelante juntos y lo logramos”, aseguró Gutiérrez.

En medio de su discurso, también recordaron que el presidente Petro en su visita al Urabá el 8 de marzo de 2024 había dicho que no pretendía destinar recursos para esta obra y sí para el acueducto del Urabá, obra que no se inició por parte del Gobierno Nacional. El alcalde Gutiérrez expresó, “para nosotros no es uno u otro, son los dos los que se van a hacer”. Luego de esto, se desató una ola de aplausos por parte de los habitantes de esta región que estuvieron en el evento.