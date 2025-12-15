Antioquia estrena plataforma geográfica en la que se puede consultar cualquier predio: así la puede utilizar

Para avanzar en materia de ordenamiento territorial, la Gobernación puso en funcionamiento GeoAntioquia, una aplicación que busca facilitar el acceso a información catastral y cartográfica en el departamento y apoyar en la toma de decisiones tanto públicas como privadas. La plataforma, desarrollada por la Gerencia de Catastro y el Departamento Administrativo de Planeación (DAP), permite que ciudadanos, servidores públicos, entidades, organizaciones y gremios consulten de manera abierta, segura y sin intermediarios datos relacionados con el territorio de los municipios antioqueños. Le puede interesar: Se quejan por alza del predial en Sabaneta y Envigado; algunos dicen que es desproporcionado y alcaldías contestan GeoAntioquia integra mapas, datos alfanuméricos, registros prediales y capas temáticas en un entorno interactivo que facilita la comprensión del territorio y mejora la toma de decisiones, convirtiéndose en una herramienta para la planeación, la transparencia y el desarrollo regional.

¿Cómo funciona GeoAntioquia?

Un visor geográfico funciona como una ventana digital al territorio mediante un mapa interactivo que combina datos confiables, georreferenciados y actualizados. A través de esta herramienta es posible consultar información sobre predios, propietarios, áreas construidas, usos del suelo y múltiples capas de datos que antes solo estaban disponibles para expertos o mediante procesos técnicos complejos. En su primera versión, GeoAntioquia integra información de 113 municipios, con la meta de llegar progresivamente a los 125 municipios del departamento.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, señaló que el visor llega en un momento clave del proceso de actualización catastral en el departamento. Entérese: Gobernación de Antioquia busca predios para reforestar y proteger fuentes hídricas “Este visor es un instrumento para fortalecer la autonomía municipal, mejorar las finanzas territoriales y avanzar hacia un desarrollo regenerativo, productivo y competitivo”, afirmó. La plataforma fue construida con el respaldo de ArcGIS, tecnología líder en sistemas de información geográfica, lo que permite realizar análisis en tiempo real, estudiar comportamientos del territorio y conectar múltiples bases de datos de forma coherente y confiable.

Gracias a esta herramienta, Antioquia identificó más de 10 millones de metros cuadrados construidos por fuera del catastro, cerca de 120 mil predios sin registro y alrededor de 180 mil propietarios ausentes en el sistema.

“Esta herramienta fortalece la gobernanza del dato y abre las puertas a una planificación territorial más justa y transparente. Ponemos a disposición más de 116 millones de datos catastrales para que todos puedan interactuar con ellos y tomar mejores decisiones sobre el territorio”, expresó Yeison Miranda, gerente de Catastro de Antioquia. La Gobernación de Antioquia informó que continuará fortaleciendo la plataforma con nuevas funcionalidades, tutoriales y recursos para facilitar su uso por parte de técnicos y ciudadanía. El acceso a GeoAntioquia está disponible en https://geovisor.antioquia.gov.co/GeoAntioquia/. “GeoAntioquia es la herramienta más avanzada que existe en Colombia para el gremio inmobiliario y de propiedad raíz. La Gobernación nos entrega un instrumento que marcará el futuro del catastro multipropósito y facilitará nuestro trabajo en todos los municipios del departamento”, indicó Víctor Hugo García, director ejecutivo de la Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (CORA Lonjas).

Bloque de preguntas y respuestas