Fiscalía envía a prisión a dos hermanos por mover dineros del Tren de Aragua con criptomonedas, ¿cómo lo hacían?

El caso expuso el uso de criptoactivos y transferencias fragmentadas para mover recursos de economías ilegales por parte de este grupo criminal transnacional.

  • Los dos hermanos que fueron capturados y enviados a prisión. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
    Los dos hermanos que fueron capturados y enviados a prisión. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

Dos hermanos fueron capturados y enviados a prisión este 15 de diciembre de 2025 tras ser imputados por concierto para delinquir agravado y lavado de activos, luego de que la Fiscalía estableciera que, durante al menos dos años, habrían ocultado y movilizado dineros ilícitos del grupo criminal Tren de Aragua mediante criptomonedas, billeteras digitales y operaciones financieras irregulares, con apoyo de la Policía Nacional y la DEA.

La investigación identificó a Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán como presuntos responsables de captar, transformar, mover y ocultar recursos provenientes de homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes.

Lea también: En Antioquia, solo van a juicio el 3% de los implicados en casos de trata de personas

Según la Fiscalía, estas actividades se desarrollaron principalmente en Bogotá, Medellín y Cúcuta, utilizando plataformas digitales y esquemas de fragmentación de dinero para aparentar legalidad.

El esquema financiero con criptomonedas y casas de cambio

De acuerdo con el expediente, los hermanos habrían usado criptoactivos y billeteras virtuales para darle tránsito a grandes sumas de dinero, además de dos casas de cambio que no contaban con permisos ni autorización de la Superintendencia Financiera. Estas operaciones incluían movimientos fraccionados y transacciones internacionales que se presentaban como supuestas remesas.

La Fiscalía señaló que Félix Eduardo Herrera Durán habría movilizado más de 11.270 millones de pesos a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas, en un total de 1.938 actividades comerciales y financieras.

Por su parte, Félix Alfredo Herrera Durán estaría implicado en la administración de cerca de 4.500 millones de pesos, que fueron invertidos en criptoactivos o transferidos de forma fragmentada.

Durante los procedimientos de captura en Bogotá, las autoridades incautaron seis computadores, cuatro discos duros, tres tarjetas SIM, dos memorias microSD, una tableta, una memoria USB y 1.240.000 pesos en efectivo. Además, un juez ordenó el bloqueo de diez productos bancarios asociados a los investigados, que contenían cerca de 70 millones de pesos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los dos hermanos ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

De manera paralela, las autoridades de Estados Unidos capturaron en Texas a Alfredo Durán Guerrero, señalado de tener vínculo directo con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo cabecilla del Tren de Aragua.

Según la información oficial, esta persona habría trasladado más de 450 millones de pesos desde un bolsillo digital colombiano hacia una plataforma cripto internacional, en una operación que reforzó la línea investigativa sobre el uso de sistemas financieros digitales para mover recursos ilícitos entre países.

En Colombia, la Fiscalía ha vinculado al Tren de Aragua con investigaciones por homicidios, extorsión, tráfico local de estupefacientes y lavado de activos, en las que se ha identificado el uso de mecanismos financieros para captar, mover y ocultar recursos ilícitos.

En este caso, el ente acusador señaló que el manejo de dinero a través de criptomonedas, billeteras virtuales y operaciones fraccionadas fue determinante para establecer conexiones financieras dentro y fuera del país y activar actuaciones judiciales simultáneas con autoridades de Estados Unidos.

Le puede interesar: Zulma Guzmán reconoció haber puesto un GPS en el carro del padre de una de las niñas envenenadas; esto dijo

Temas recomendados

Actividades ilegales
Narcotráfico
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Extorsión
Policía
Homicidio
Criptomonedas
Tren de Aragua
DEA
Lavado de activos
Fiscalía
Colombia
Medellín
Bogotá
Cúcuta
