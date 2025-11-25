x

Gato quedó atrapado entre dos paredes en Bello y tuvo que ser rescatado por bomberos

Un gato “aventurero” quedó atrapado entre dos paredes en el barrio El Mirador de Bello, Antioquia. Su rescate, a cargo del Cuerpo de Bomberos, requirió abrir un hueco en una vivienda. Conozca los detalles de la misión que salva vidas y es una de 15 atenciones a felinos este año.

  • Gato fue rescatado por bomberos tras quedar atrapado entre dos paredes en Bello. FOTO: captura de video.
El Colombiano
25 de noviembre de 2025
bookmark

Un gato aventurero terminó en aprietos en el barrio El Mirador de Bello tras quedar atrapado entre las paredes de dos viviendas mientras recorría los techos. Al escuchar sus maullidos y no lograr rescatarlo por cuenta propia, su dueño solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bello.

El comandante de la institución, capitán Nelson Zuluaica, explicó que el felino no podía liberarse debido a su contextura. “El gato está un poco grandecito y gordito, y no era capaz de salir del sitio donde estaba, entre dos paredes. Tuvimos que intervenir haciendo un hueco en la vivienda de los propietarios”, señaló.

Los bomberos tardaron varios minutos en llegar hasta el animal y finalmente lograron sacarlo sano y salvo.

Según las autoridades, este es uno de los 15 casos de gatos en problemas atendidos en lo corrido del año en Bello. En total, los bomberos han realizado 50 rescates de animales, entre domésticos y silvestres.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué debo hacer si mi mascota queda atrapada en casa?
Si no puedes rescatarla fácilmente, mantén la calma y evita empeorar la situación forzándola. Llama de inmediato a los Bomberos o a la línea de emergencia. Proporciona la ubicación exacta y describe el estado del animal y del lugar.
¿Cómo puedo contactar a los Bomberos de Bello para un rescate animal?
Para emergencias o rescates de animales domésticos o silvestres en Bello, se debe contactar directamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello. Los números de contacto están disponibles en la página oficial del municipio o marcando a la línea de emergencia local.
¿Qué otros animales rescatan los bomberos en el Valle de Aburrá?
l Cuerpo de Bomberos de Bello, al igual que otros municipios del Valle de Aburrá, atiende el rescate de fauna silvestre, como zarigüeyas, serpientes o aves que ingresan a viviendas, además de mascotas domésticas como perros y gatos.

