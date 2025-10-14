Fuga masiva en Apartadó: 18 capturados abrieron un hueco y se esfumaron de la estación de Policía

Capturados por feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas están en este momento en las calles, luego de que lograran materializar una fuga masiva en la estación de policía de Apartadó.

Según la Policía, 18 hombres abrieron un enorme hueco a una de las paredes de la estación y salieron como pedro por su casa por un establecimiento comercial contiguo a la estación. Tras advertir el hecho, la Policía lanzó un plan candado en el municipio y la presión sirvió para que uno de los fugados se entregara voluntariamente, un hombre identificado con el alias de “vaca”. Pero los otros 17 hombres siguen fugados desde las 2:30 a.m. de este lunes 13 de octubre.

Lea: Persecución en Turbo: Policía interceptó a cuatro presuntos ladrones con $80 millones en objetos y joyas

La Policía aseguró que adelanta investigaciones internas para establecer cómo fue posible que 18 personas lograran evadirse y para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad. Por lo pronto, pidieron a la ciudadanía que cualquier información que tenga y que permita la recaptura de los detenidos será recibida en la línea 123 con absoluta reserva. De hecho, hay una recompensa de hasta $5 millones por información que permita dar con los fugados, y para ello lanzó un cartel con sus caras y nombres.

En esta misma estación se fugaron hace tres años nueve detenidos en medio de una balacera que dejó dos retenidos gravemente heridos. En esa ocasión, un grupo de detenidos se amotinó y atacó al policía en turno para reducirlo y quitarle su arma. Sin embargo, en medio de la balacera nueve hombres aprovecharon para huir.