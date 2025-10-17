La revancha del fique: así produce una antigua finca en Antioquia la fibra que busca acabar con la dictadura del plástico

En la finca de Mario Antonio López Ospina hay una planta de fique de 70 años, tiene unos siete metros de altura y, aunque luce altiva y alentada, usa un par de muletas, por si acaso. Se encorva ligeramente como cuando los ancianos se agachan a susurrar algo muy importante.
Fue el padre Mario el que le sacó los primeros cortes. En las frías mañanas de San Vicente Ferrer y en las tardes de sol picante, don Mario padre trabajó el fique pensando en riqueza, en bonanza inagotable, en expandir la producción, en trabajo pa´ todos los suyos. Ahora, las manos que le sacan cortes a esa planta anciana son las de Mario Antonio, pero a diferencia de su papá no piensa en grandes bonanzas, solo en el sustento suficiente para mantener su finca y su familia dignamente. Y piensa también en tener alientos para seguir sacándole cortes a sus sembrados de fique, porque si no es él no hay quien lo haga. Ya no hay promesas de riqueza, pero sí la voluntad de hacer perdurar un oficio que incluso estando acorralado se negó sucumbir a la dictadura del plástico.
La finca de Mario se llama La Alegría, está ubicada en la vereda El Coral, un viejísimo poblado que para muchos materializó la Leyenda de El Dorado, pues a principios del siglo XX alcanzó a tener 36 grandes minas de oro, varias de ellas regentadas por alemanes.
Pero cuando la fiebre del oro menguó a mediados de ese siglo, apareció la fiebre del fique. Y esta era incluso mejor para los campesinos, porque les permitía dejar de estar sometidos a la voluntad de los grandes señores mineros, porque prometía ser una bonanza más perdurable y que podían construir desde sus pequeñas parcelas: sus propios negocios familiares.
La cabuya, esa noble planta nativa del país que, literalmente, sirve hasta para remedio, era el futuro. San Vicente se convirtió en uno de los grandes epicentros de producción de fique del país y La Alegría en una de las fincas más prósperas.
Mario resume lo que le tocó presenciar de niño: “en su mayor apogeo, el que tenía tierras con siembra de fique estaba hecho, la trabajaba y vivía bien y a muchos les dio hasta para comprar más tierra”.