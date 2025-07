Los Gripen suecos y show de 500 drones serán las novedades de la Feria Aérea: pilas si va a asistir

Para ver en acción a los Gripen, los aviones suecos que el Gobierno Nacional negocia para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), no será necesario esperar a que lleguen al país como parte de una eventual compra. Este fin de semana, durante la Feria Aeronáutica 2025 en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, los visitantes podrán observarlos tanto en exhibiciones estáticas como en demostraciones aéreas.

Los buses saldrán cada hora entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m., desde el viernes. En la noche se realizarán los regresos hacia ambos puntos de partida, con salidas desde el aeropuerto.

Habrá dos puntos de salida: la estación Madera y la estación Exposiciones del metro. El costo del transporte ida y regreso por un día es de $63.000. Este valor no incluye la entrada al evento, pero sí un souvenir conmemorativo.

La formación en el mundo aeronáutico, más allá de lo que se hace en el aire, tendrá su espacio con los conversatorios en los que se hablará, entre otros temas, de los combustibles sostenibles que está fabricando esta industria y sobre el uso de los drones en temas de seguridad, aunque desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana no entregaron detalles si a partir de estas muestras y conversatorios se van a implementar estos elementos para la seguridad nacional.

Pero para esta feria no solo se verán aviones y otras aeronaves en el aire, sino también en la tierra, ya que habrá más de 30 aeronaves que formarán parte de una revista estática.

Respecto a la operación del aeropuerto José María Córdova, la Aeronáutica Civil confirmó que durante el fin de semana habrá reducciones temporales en el número de vuelos, especialmente durante las demostraciones aéreas. Sin embargo, el coronel Vargas aclaró que estos ajustes fueron planeados con seis meses de anticipación y que cualquier eventual retraso estaría relacionado con factores externos, como condiciones climáticas u otras situaciones propias de la operación aérea, y no directamente con el desarrollo de la feria.

En cuanto a otras rutas, no se prevén alteraciones en los corredores aeropuerto–Guarne, aeropuerto–Santa Elena, aeropuerto–Llanogrande y aeropuerto–autopista Medellín-Bogotá.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, señaló que se hizo todo un trabajo articulado: “Con este puente y sus corredores más claves habilitados no tendremos las mismas congestiones que en los años anteriores”.

Lo primero que se hizo fue entregar en la mañana de ayer el 95% del intercambio del aeropuerto, dejando prácticamente listos todos sus accesos, excepto un corredor que conecta a esta vía con Rionegro, pero que no afecta el acceso para quienes vienen de Medellín y otros municipios del Oriente antioqueño.

10:30 a 11:30 a.m.: Panel mujeres líderes en la aviación.

10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Rueda de negocios y relacionamiento.

9:00 a 10:00 a.m.: Conversatorio Industria de aviación y sostenibilidad.

4:05 a.m.: Equipo acrobático Arpía 51.

3:20 p.m.: Show de paracaidismo Águilas de Gules y The Wings of Blue.

11:30 a.m.: Dardos aviones KFir.

10:50 a.m.: Show aéreo internacional.

Espectáculos 10:15 a.m.: Grupo de operaciones especiales aéreos.

11:00 a 11:45 a.m.: Drones en la seguridad pública o privada.

10:40 a.m. a 11:10 a.m.: Charla Drones que unen tecnología, territorio y alianzas con propósito

9:00 a.m. a 10:30 a.m.: Panel Industria aeronáutica en las regiones: ¿Cómo propician y cooperan los clústeres para generar y escalar innovaciones?

9:00 a.m. a 12:00 m.: Reunión de jefes de logística en las fuerzas aéreas de la región.

9:00 a.m.: Acto protocolario de apertura y agenda académica visión de SAF (Combustible de aviación sostenible) en la aviación.

10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Rueda de negocios y relacionamiento.

Sábado:

Espectáculos:

10:15 a.m.: Dardos aviones KFir.

10:35 a.m.: Show aéreo internacional.

11:00 a.m.: Viper demo team aviones F-16.

11:35 a.m.: Escuadrilla Texan II T-6.

12:05 p.m.: Show paracaidismo Águila de Gules y The Wings of Blue.

2:45 p.m.: Grupo de operaciones especiales aéreos.

3:20 p.m.: Escuadrilla Texan II T-6.

3.55 p.m.: Show aéreo internacional.

4:20 p.m.: Equipo acrobático Arpía 51.

4:45 p.m.: Viper Demo Team aviones F-16.

6:50 p.m.: Show de drones.

Otros eventos:

10:00 a 10:45 a.m. y 11:00 a 11:45 a.m.: Carrera de drones.

12:00 m. a 12:45 p.m.: Tecnología que te eleva: soluciones reales para creadores que quieren más.

2:00 a 2:45 p.m. y 3:00 a 3:45 p.m.: Demostración de capacidades UAS (Sistema de aeronaves no tripuladas) y C-UAS (Sistema antidrones).

4:00 a 4:45 p.m.: Drone Soccer Colombia.

5:00 a 5:45 p.m.: Sistemas antidrones, detección y neutralización de drones.

Domingo:

Espectáculos:

10:15 a.m.: Show paracaidismo Águila de Gules y The Wings of Blue.

11:00 a.m.: Grupo de operaciones especiales aéreos.

11:35 a.m.: Viper Demo Team aviones F-16.

12:10 p.m.: Show aéreo internacional.

12:30 p.m.: Dardos aviones KFir.

2:45 p.m.: Escuadrilla Texan II T-6.

3:20 p.m.: Dardos aviones KFir.

3:40 p.m.: Show aéreo internacional.

4:05 p.m.: Viper Demo Team aviones F-16.

4:40 p.m.: Equipo acrobático Arpía 51.

6:50 p.m.: Show de drones.

Otros eventos:

10:00 a 10:45 a.m. y 11:00 a 11:45 a.m.: Carrera de drones.

12:00 a 12:45 p.m.: Drone Soccer Colombia.

2:00 a 2:45 p.m.: Demostración de capacidades UAS (Sistema de aeronaves no tripuladas) y C-UAS (Sistema antidrones).

4:00 a 4:45 p.m.: Detección y bloqueo de drones tácticos.