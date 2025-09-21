Detonan controladamente explosivos cerca de estación de Policía en Amalfi: dos capturados y toque de queda en el nordeste

En la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, las autoridades frustraron lo que pudo convertirse en un atentado de gran magnitud contra la Estación de Policía del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño. Dos sujetos fueron capturados tras abandonar una caja de cartón que contenía elementos explosivos en inmediaciones del centro policial. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que los presuntos responsables serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá. Según explicó, gracias al seguimiento realizado con cámaras de seguridad, la Policía de Antioquia logró ubicar y detener a los sospechosos.

“Antioqueños, dos bandidos del frente 36 de Farc dejaron una caja con un artefacto explosivo improvisado cerca a la Estación de Policía de Amalfi. Gracias al monitoreo de las cámaras en el sector, la Policía de Antioquia les hizo seguimiento, los captura y se evita una tragedia”, indicó Rendón en su cuenta de X.

Durante la captura, se incautó un radio de activación que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, sería utilizado para detonar los explosivos a distancia.

La zona fue acordonada por las autoridades y los habitantes cercanos fueron evacuados para garantizar su seguridad. Personal especializado en antiexplosivos de la SIJÍN procedió a realizar la detonación controlada de los artefactos, evitando así un riesgo mayor para la población civil y los uniformados. “Los encontraron con un radio de activación con el que pretendían accionar este artefacto (...) La zona fue acordonada y los civiles fueron puestos a salvo”, precisó el gobernador. Vea también: En Medellín y Bello cae red que traficaba explosivos de varios países Este hecho se suma a la serie de ataques violentos que han golpeado al nordeste antioqueño en las últimas semanas, particularmente en Amalfi y Anorí. Frente a esta situación, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

“Municipios del nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de alias Calarcá. (...) La Gobernación de Antioquia ofrece hasta $20 millones por terrorista delatado”, publicó Rendón. El mandatario también resaltó el trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, asegurando que cuentan con el respaldo de los antioqueños en su misión de enfrentar el accionar criminal en la región. En otras noticias: Clan del Golfo plantó explosivos en vía del Norte de Antioquia La creciente tensión en la zona obligó a la Alcaldía de Amalfi a decretar un toque de queda nocturno, vigente entre el 18 y el 22 de septiembre, desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. El objetivo es reducir la movilidad y prevenir nuevos ataques. Adicionalmente, se prohibió el transporte de parrillero en motocicletas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., así como el parqueo de vehículos en puntos estratégicos como la Estación de Policía, la Alcaldía Municipal y el parque principal. Estas mismas medidas fueron replicadas en Anorí, tras el ataque armado contra una base militar que dejó un soldado herido.