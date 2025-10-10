x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

De la curúl a la “cana”: exconcejal de Ebéjico resultó ser cabecilla del Clan del Golfo

Fue elegido para servir a su comunidad, pero terminó sirviendo al Clan del Golfo. El exconcejal de Ebéjico fue condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir.

  • Adelante, el corporado de Ebéjico detenido junto a otros miembros del Clan del Golfo. FOTO: Cortesía Policía Nacional e imagen tomada de las redes del Concejo de Ebéjico
    Adelante, el corporado de Ebéjico detenido junto a otros miembros del Clan del Golfo. FOTO: Cortesía Policía Nacional e imagen tomada de las redes del Concejo de Ebéjico
El Colombiano
El Colombiano
10 de octubre de 2025
bookmark

Un juez de la República condenó a seis años de prisión al ex concejal del municipio de Ebéjico, en el occidente antioqueño, Fabián Alberto López Caro, luego de que este admitiera ser parte del Clan del Golfo.

Según reveló la Fiscalía General de la Nación, a raíz del peso de las pruebas presentadas durante el proceso judicial, López Caro llegó a un preacuerdo en el que admitió ser uno de los coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.


Tras el preacuerdo, un juez avaló la negociación judicial y le impuso la medida de seis años de prisión por el delito de concierto para delinquir.

Cabe recordar que el corporado López Caro, elegido en 2023 por el partido Colombia Renaciente, fue capturado en septiembre de 2024 junto a otras ocho personas durante una redada del Gaula contra presuntos miembros del Clan del Golfo.

Lea también: Persecución en Turbo: Policía interceptó a cuatro presuntos ladrones con $80 millones en objetos y joyas


Ese 21 de septiembre de 2024 la Policía anunció que mediante seis diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Medellín, Armenia Mantequilla, Ebéjico y Heliconia, se detuvieron a estas personas entre ellas a tres mujeres conocidas como “las inspectoras” o las “corregidoras” que incluso se daban el lujo de dictarle a las comunidades hasta como vestir o llevar el corte de cabello. En ese mismo operativo fue detenido López.



Sobre la subestructura Edwin Román Velásquez hay que decir que es la responsable de las extorsiones a comerciantes, ganaderos y cafeteros de Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico. Allí también se dedica al tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros.



Los demás detenidos de esa redada se encuentran en etapa de juicio por delitos como concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo y acceso carnal violento.

Siga leyendo: En video | Grave incendio en legendario restaurante de comida italiana de Envigado, Antioquia: hay un empleado lesionado

Preguntas sobre la nota:

¿Quién es Fabián López Caro?
Exconcejal de Ebéjico, Antioquia, condenado por concierto para delinquir tras admitir su participación en el Clan del Golfo.
¿Qué subestructura del Clan del Golfo lideraba?
Era coordinador de la subestructura Edwin Román Velásquez, activa en el Occidente antioqueño.
¿En qué municipios operaba esta célula del Clan del Golfo?
En Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico.

Temas recomendados

Parapolítica
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Política
Armas
Clan del Golfo
guerra
Occidente antioqueño
Ebéjico
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida