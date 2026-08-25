¡Es hoy! Una noche de cocina, música y danza para apoyar a Chocó en Medellín

La ayuda para Chocó toma la forma de un plato de comida, una canción, una obra de danza o una conversación. Este martes 25 de agosto, varias iniciativas coincidirán en La Pascasia, en el centro de Medellín, con una programación que busca mantener la atención sobre las comunidades afectadas por recientes emergencias, entre ellas el terremoto y el incendio que destruyó viviendas en el barrio Pablo VI de Quibdó.
Desde las 7:00 de la noche, las mujeres de Memoria Chocoana y Las Mayoras ofrecerán preparaciones inspiradas en la cocina del Pacífico. El 20 % del valor de cada compra será destinado a familias chocoanas afectadas por las recientes emergencias.
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La propuesta de Memoria Chocoana lleva al menú preparaciones como mini pasteles, aborrajados, carimañolas, marranitas, papas rellenas y jugo de guayaba agria, con precios entre $5.000 y $12.000.