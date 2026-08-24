Los indicios que enredan a los hermanos Quintero en el escándalo del Área Metropolitana: este martes imputan a Miguel

La pita investigativa que viene jalando la Fiscalía por el escándalo de contratación en el Área Metropolitana llegó a los hermanos Quintero. Luego de más de dos meses de incertidumbre y aplazamientos, este martes al fin se realizará una audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y otras tres nuevas personas que se vincularán al caso.
Aunque hasta que se realice la audiencia no se conocerá en detalle cuáles son las cartas de la Fiscalía —hasta el cierre de esta edición se desconocía de nuevos recursos buscando aplazamientos—, ya se da por descontado que el ente acusador pedirá que el hermano del exalcalde sea enviado a la cárcel mientras es juzgado.
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Tal como ha ocurrido con otros implicados sobre los que se ha pedido aseguramiento, la medida buscaría evitar que este eventualmente interfiriera en el proceso.
Además de representar un avance crucial para la investigación, la imputación de Miguel Quintero ha puesto sobre la mesa varias líneas investigativas que también podrían apuntar a Daniel Quintero.
Y es que si bien el exmandatario no ha sido vinculado al caso —por ahora solamente es procesado por Aguas Vivas— ya hay testimonios y material en poder de las autoridades en los que su nombre aparece mencionado.
En medio de esos avances, han sido voces como la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las que sostienen directamente que lo ocurrido con los hermanos Quintero en la capital antioqueña podría asemejarse al Carrusel de la Contratación de Bogotá, por el que fueron condenados los hermanos Samuel e Iván Moreno.