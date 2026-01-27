x

No caiga en engaños: Alcaldía de Rionegro alerta sobre posibles estafas médicas

Al parecer, se estarían convocando falsas jornadas de salud en Rionegro y otras localidades del Oriente antioqueño para timar a la comunidad. Conozca más detalles y cómo puede evitar ser estafado.

    La Alcaldía de Rionegro sugiere que, ante cualquier caso de este tipo, acuda directamente a la Secretaría de Salud del municipio o llame a su línea telefónica 604 5204060. FOTO Cortesía Alcaldía de Rionegro.
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
bookmark

La Alcaldía de Rionegro, a través de su Secretaría de Salud, aclaró que no tiene ningún convenio vigente con IPS privadas para valoraciones, exámenes o jornadas de salud con descuentos, esto después de recibir múltiples quejas sobre posibles estafas médicas.

Lea más: ¿Envió plata por error en Nequi? Así funciona la opción para recuperarla

Al parecer, y de acuerdo con la información emitida por las autoridades, personas inescrupulosas estarían ofreciendo en Rionegro y otros municipios del Oriente antioqueño servicios como detección de enfermedades, citas médicas o tratamientos a través de canales no oficiales de las EPS o IPS de atención autorizada. Además, estarían solicitando pagos de manera inmediata utilizando métodos externos.

Estas convocatorias se han realizado a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp, convocando a la comunidad, informando que son actividades de promoción y prevención en alianza con la Administración Municipal o la Secretaría de Salud, incluso, más delicado aún, con el Ministerio de Salud. Por favor, validen este tipo de convocatorias porque nosotros no tenemos ningún tipo de convenio con IPS privadas”, precisó Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro.

Adicionalmente, la alcaldía dijo que varios de los casos denunciados ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación para proceder con las respectivas investigaciones.

Recomendaciones para no caer en estafas

Desde la Alcaldía de Rionegro, se hace un llamado enfático a los habitantes de ese y otros municipios a que, antes de confirmar cualquier procedimiento, se verifique la información del prestador del servicio con la Secretaría de Salud. Además, que se abstengan de dar dineros anticipados para supuestos trámites que pueden terminar siendo un engaño.

Entérese: ¡Pilas! Advierten estafas por correo de empresas que se hacen pasar por Booking

Otro de los detalles importantes a tener en cuenta es evitar compartir datos personales, como número de cédula, números de tarjetas de débito o crédito, esto ante la cantidad de métodos actuales para estafar a la gente y sacar créditos a su nombre.

Si tiene alguna inquietud o ha sido víctima de un caso similar, puede acudir directamente a la Secretaría de Salud de Rionegro ubicada en la Casa Provincial, o comunicarse a la línea 604 5204060, extensión 1176.

