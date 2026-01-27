No caiga en engaños: Alcaldía de Rionegro alerta sobre posibles estafas médicas

La Alcaldía de Rionegro, a través de su Secretaría de Salud, aclaró que no tiene ningún convenio vigente con IPS privadas para valoraciones, exámenes o jornadas de salud con descuentos, esto después de recibir múltiples quejas sobre posibles estafas médicas.

Al parecer, y de acuerdo con la información emitida por las autoridades, personas inescrupulosas estarían ofreciendo en Rionegro y otros municipios del Oriente antioqueño servicios como detección de enfermedades, citas médicas o tratamientos a través de canales no oficiales de las EPS o IPS de atención autorizada. Además, estarían solicitando pagos de manera inmediata utilizando métodos externos.

“Estas convocatorias se han realizado a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp, convocando a la comunidad, informando que son actividades de promoción y prevención en alianza con la Administración Municipal o la Secretaría de Salud, incluso, más delicado aún, con el Ministerio de Salud. Por favor, validen este tipo de convocatorias porque nosotros no tenemos ningún tipo de convenio con IPS privadas”, precisó Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro.