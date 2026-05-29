Hartos de esperar al Estado, transportadores hacen “vaca” para tapar más de 900 huecos en la Medellín-Bogotá

Como el Estado no llega, los camioneros tuvieron que meterse la mano en el bolsillo. Eso es lo que está pasando en el tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá, donde transportadores de carga lanzaron una campaña para recolectar fondos y tapar por su cuenta los huecos que Invías no ha resuelto. La iniciativa es liderada por el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 quienes ya han realizado distintas acciones sociales y llamados de atención frente al estado de esta vía. En esta ocasión, buscan reunir dinero suficiente para hacer intervenciones puntuales en los peores puntos de una vía que, según sus propios registros, acumula más de 918 baches en los 140 kilómetros del corredor en calzada sencilla que conecta el Oriente antioqueño con el Magdalena Medio. ”Nosotros hemos intentado reunirnos con el director nacional de Invías para que nos den una respuesta sobre el pésimo estado de la vía y los acuerdos que habíamos pactado el año pasado, pero este es el momento en el que no hemos visto grandes avances”, explicó Julio César Flórez, líder del colectivo. La campaña no es tanto un gesto simbólico sino más bien la materialización del agotamiento de quienes usan la vía a diario y cargan con sus consecuencias. También le puede interesar: La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía

Una vía sin peajes

A finales de febrero, el colectivo Los Magníficos impidió el cobro en los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo en señal de protesta luego de que los acuerdos reparar la vía no se cumplieran. Para el mes de marzo, la autopista cumplió un mes sin cobros en esos dos puntos, y estas acciones de protesta han sido repetidas a lo largo de los últimos años, fruto de la indignación de los transportadores. “Nosotros en el peaje de abajo [Copacabana] pagamos 90.000 pesos, siendo manejado por una concesión que mantiene bien la vía, mientras que en estos de arriba [El Santuario y Puerto Triunfo] nos cuesta 94.000 pesos, por un corredor que está destrozado”, señaló Flórez, dejando clara la razón por la que escogen ese mecanismo de presión.

El deterioro no es nuevo ni menor. En 2024, los baches, huecos y grietas de este corredor dejaron 24 muertos y 200 lesionados graves en más de 2.000 accidentes. En 2024, la ANI también rechazó la propuesta de la concesión Ruta del Agua, que buscaba financiar la doble calzada del tramo desde El Santuario hasta la Ruta del Sol, argumentando que no cumplió los requisitos de factibilidad para proyectos de iniciativa privada. Sin nueva concesión ni doble calzada en el horizonte, la vía seguirá siendo calzada sencilla con huecos. Desde Invías señalaron que mediante el contrato de obra 1588 de 2025 se destinaron $31.000 millones, de los cuales $15.470 millones se destinaron exclusivamente para este corredor, para ejecutarlos a través del consorcio Vega Antioquia.

Para los transportadores, esos números no se ven en el asfalto. Según el líder transportador, hasta ahora se han tapado apenas 15 huecos, “eso no es nada” dice. La situación se complica aún más por el cambio institucional que se avecina. La ANI confirmó que el proyecto Desarrollo Vial del Oriente de Medellín entró en etapa de reversión desde el 29 de enero, y el proceso terminará el 31 de julio de 2026, cuando la infraestructura pase completamente a manos de Invías. Es decir, la concesión que tiene la actual empresa Devimed se va a terminar en menos de dos meses y será Invías, la misma entidad que, según los transportadores, tiene en abandono el tramo de El Santuario - Caño Alegre, el que empezará a administrar la mayor parte de la vía. Aunque durante este periodo el concesionario Devimed seguirá encargado de la operación, mantenimiento y recaudo de peajes, persisten preguntas sobre quién garantizará el mantenimiento y la operación total de la vía a partir de agosto. No existe una nueva concesión confirmada para reemplazar a Devimed, y el Gobierno Nacional mantiene su política de no renovar grandes concesiones y trasladar la operación de vías al Estado. El corredor tiene una extensión de 172,5 kilómetros, conecta a Antioquia con el centro del país y es ruta clave para el transporte de alimentos y carga nacional. Durante casi tres décadas de concesión, el proyecto recibió inversiones cercanas a los $977.000 millones en infraestructura y alrededor de $1,8 billones en operación y mantenimiento.

Tapar huecos del Estado

Lo que Los Magníficos están haciendo con su campaña de recolección de fondos es también una denuncia. Con una volqueta llena de asfalto, una aplanadora, una carreta, varias palas y varias manos dispuestas a sacarse el callo, están poniendo de su bolsillo y de su sudor para reparar una vía que es responsabilidad del Estado y por la que pagan peajes.