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EPM da parte de tranquilidad con Hidroituango tras sismo: hidroeléctrica no tiene daños

La compañía señaló que su infraestructura, incluida la ubicada en el Eje cafetero, opera con normalidad.

  • Aspecto del proyecto de Hidroituango, que según EPM no presenta daño tras el fuerte sismo de este 10 de agosto. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Aspecto del proyecto de Hidroituango, que según EPM no presenta daño tras el fuerte sismo de este 10 de agosto. FOTO: Juan Antonio Sánchez
hace 3 horas
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Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó este lunes un parte de tranquilidad luego del sismo que se presentó en el país y se sintió con fuerza en Antioquia.

La entidad señaló que, tras revisar una inspección detallada en su infraestructura, no encontró afectaciones en sus redes de acueducto, alcantarillado, energía y gas.

La empresa hizo un especial énfasis en el proyecto de Hidroituango, señalando que la central en construcción también está en buenas condiciones, al igual que las demás centrales en el resto del departamento.

Lea también: Primer balance tras fuerte temblor en Antioquia: un hombre murió y hay daños en 40 municipios

“Luego de la revisión especializada de cada una de las centrales y pequeñas centrales de generación de energía de EPM, incluyendo Hidroituango, que abarcó torres de captación, subestaciones, casas de máquinas y vertederos, tras el sismo que se experimentó esta mañana en el país, EPM informa que esta infraestructura se encuentra en condiciones de normalidad y operatividad”, informó.

De igual manera la compañía señaló que las centrales de generación de su conglomerado en el resto del país, incluyendo las ubicadas en Caldas y en el Quindío, funcionan correctamente.

Tampoco se reportan afectaciones en las redes de Caldas y Risaralda.

Siga leyendo: EN VIVO | Autoridades de Antioquia y Medellín presentan balance sobre afectaciones del terremoto

La compañía señaló finalmente que continuará monitoreando su infraestructura y estará en alerta en caso de que se presenten afecciones en sus servicios.

De igual forma hizo un llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones de las autoridades y solamente consultar los canales oficiales.

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