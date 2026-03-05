Enfermera fue encontrada degollada dentro de su casa en Bello: esto se sabe del crimen

Al abrir la puerta de su casa, un hombre se encontró con que la prima con la que estaba viviendo estaba muerta, tendida en el suelo y con una gran herida en el cuello. Eso fue lo que encontró tras perder comunicación con ella seis horas antes, cuando le dijo que se iba a encontrar con un amigo.
Así fue como se conoció la muerte de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, a quien asesinaron el pasado miércoles dentro de una vivienda ubicada en la carrera 67 con la calle 82A, en el barrio Villa Linda, en el municipio de Bello.