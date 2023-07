Así transcurrió el foro ‘Reforma a la salud en Colombia, derecho a la salud, ¿para todos?’

Este viernes 14 de julio desde las 9:00 a.m. hasta las 12 del mediodía, EL COLOMBIANO llevó cabo el foro “ Reforma a la salud en Colombia ¿para todos?”, un espacio que tiene como fin, realizar una lectura regional frente al tema, y que contó con la participación de importantes figuras del gremio de la salud en Antioquía y políticos de la región, además del respaldo de la Universidad EIA y Angiosur.

“Fueron seis meses de silencio sobre la reforma a la salud, esperando el texto, y cuando aparece, decía la exministra Corcho, que se había debatido con todas las partes, pero no aceptaban nada de lo que les decíamos. Pero, y este mensaje sigue vigente, es bueno volver a empezar, porque el presidente Petro prometió un gran diálogo nacional, y eso significa hablar entre distintos”, añadió

Las preguntas que empezaron a dejar entrever que el debate se hace cada vez más profundo y que también se atrevió a dirigir a los representantes a la Cámara que participaron del espacio. Sobre todo porque considera que el debate empezó con divisiones, presiones y falta de escucha entre todas las partes, pero no necesariamente porque los colombianos “no queramos una reforma, porque Colombia la necesita, pero no queremos la que ha propuesto el gobierno Petro”.

“No puede ser defendible porque carece de coherencia, y del análisis técnico respecto a la sostenibilidad”, por lo que dice no comprender “¿por qué el gobierno Petro se empecina, como se ha empecinado en una reforma al sistema de salud?, y ¿por qué el realizar esta reforma?”, manifestó Restrepo.

Sin embargo, siempre ha buscado que su postura sea “propositiva y constructiva”, entre otras cosas, porque coincide con el gobierno en que es importante garantizar “ la atención a la salud primaria, la promoción y planeación en salud. Yo soy amigo de acabar con la posición dominante de las EPS en el manejo de los recursos, pero no soy amigo de acabar con las EPS, porque estas deben de mantener las funciones de la gestión del riesgo, y la auditoría frente al gran aparato de la Adres”.

Después tomó la palabra el representante a la Cámara por el partido de la U Víctor Manuel Salcedo, quien señaló que el articulado debe ser debatido a la luz de un “componente técnico, político y procedimental” pese a no estar de acuerdo con buena parte de lo que presentó en su momento la ministra Carolina Corcho.

Así las cosas, aseguró que esa es en buena medida la duda y la preocupación de todos los partidos, entre otras cosas porque el gobierno no ha querido dialogar.

Finalmente, cerró su participación diciendo que “además de todas las enmiendas que han tenido que hacerle, elementos importantes como las gestoras de salud no aparecían en el texto, y decían, es que las vamos a mantener, pero si no estaban, se pierden. ¿Qué nos preocupa? Que ese articulado terminó siendo una colcha de retazos, y algunos se contradicen con otros. Así que tocó crear una comisión accidental que conserve los textos originales y las enmiendas”.

Con eso buscó responder a la pregunta que se hacía el profesor de la facultad de Economía de la UdeA sobre lo difícil que puede llegar a ser tramitar una reforma de cualquier carácter en el país, pero especialmente esta, y tiene que ver que “cuando pensamos en ellas, siempre estamos pensando en el manejo de la plata. Por eso, la discusión no puede estar centrada en si las EPS se mantienen, sino en el paciente”.

“Se ha estigmatizado mucho: EPS igual a capital privado”

Jairo Humberto Restrepo, profesor Facultad Ciencias Económicas de la UdeA, siguió hablando a nombre de la academia e hizo un llamado a sus colegas y profesionales de la salud que suman desde las facultades en Medicina del país, para que su “activismo” no se mezcle con conversaciones y debates cinto por ciento de carácter técnico, pues solo de esa manera, considera, podrán sacarse adelante los cambios que todo el país quiere para el sistema de salud.

“Uno entiende su vocación y comparte algunos de esos aspectos, y vieron afinidad en la ministra Corcho, en ese activismo, pero ya uno les diría respetuosamente que no despreciemos lo técnico. Se ha estigmatizado mucho: Eps igual a capital privado, pero las hemos tenido públicas y mixtas. Pero, las EPS son una gente que la Ley 100 permitió que entraran a administrar el sistema, y pueden ser de distinta naturaleza. De hecho, uno encuentra EPS privadas con fin de lucro mucho mejores que las que no han tenido fin de lucro”, dijo Restrepo, por lo que no cree que estas deban de desaparecer en términos prácticos y desde el manejo fiscal para la Adres, a quien se le están delegando bastantes funciones y “no sabemos si podrá con ellas”.