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Lo tenían como mascota y estaba en desnutrición crónica: en Guarne, Antioquia, rescataron a un mono aullador

El primate fue trasladado de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare. Tras las primeras revisiones, el equipo médico veterinario confirmó que el animal sufre de desnutrición crónica.

  • El espécimen quedó bajo la custodia de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare). FOTO Cornare.
    El espécimen quedó bajo la custodia de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare). FOTO Cornare.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un operativo de control, la Policía Nacional incautó un ejemplar de mono aullador rojo (Alouatta seniculus) en el municipio de Guarne, Oriente antioqueño. El primate fue hallado sobre los hombros de un ciudadano que se encontraba en un establecimiento público.

Tras el procedimiento, el sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que el espécimen quedó bajo la custodia de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

El mono aullador fue trasladado de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare. Tras las primeras revisiones, el equipo médico veterinario confirmó que el animal sufre de desnutrición crónica, pelaje opaco, baja condición corporal, problemas en la piel y trastornos gastrointestinales.

Además, los expertos detectaron una lesión en su pata trasera izquierda que le dificulta caminar, todo esto como consecuencia de un prolongado encierro.

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Camilo Muñoz Collazos, coordinador del CAV de Cornare, advirtió sobre la complejidad del caso.

“El ejemplar habría permanecido en cautiverio por más de un año, situación que compromete seriamente sus posibilidades de rehabilitación y eventual regreso a su hábitat natural. Por ahora, continuará bajo observación y seguimiento permanente”.

Desde la autoridad ambiental recordaron que los primates cumplen una función vital en la naturaleza como dispersores de semillas y protectores de los bosques. Sacarlos de su entorno natural destruye tanto su salud como el equilibrio de los ecosistemas locales.

Asimismo, Cornare enfatizó que la tenencia, tráfico y comercialización de fauna silvestre es un delito grave en Colombia. Bajo la Ley 2111 de 2021, quienes incurran en estas prácticas enfrentan penas de prisión y multas económicas que van desde los 300 hasta los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que no compren ni adopten animales silvestres como mascotas, y pidieron denunciar de manera oportuna cualquier caso de tenencia ilegal para proteger la biodiversidad de la región.

Este año en el Bajo Cauca murió un mono aullador

Un joven mono aullador que había sido rescatado en El Bagre, Antioquia, falleció tras un ataque con escopeta, pese a ser atendido por veterinarios de Corantioquia.

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La autoridad ambiental confirmó el fallecimiento e informó que el rescate se logró gracias a que un ciudadano del corregimiento de Puerto Claver entregó el animal a funcionarios de la empresa Mineros S. A., quienes lo reportaron ante Corantioquia.

El equipo de emergencias de la corporación trasladó al primate al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, en Medellín a finales de marzo.

El médico veterinario Andrés Rodríguez, quien lo atendió, explicó que la radiografía mostró 19 perdigones de aproximadamente tres milímetros de diámetro —casi el grosor de una moneda de 1.000 pesos—, alojados en el cráneo, las extremidades y el tórax.

Las heridas comprometieron su movilidad de forma irreversible e impidieron su regreso al hábitat natural. Con el paso de los días, las lesiones se agravaron hasta causarle la muerte.

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