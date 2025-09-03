Bomberos atendieron dos emergencias en La Estrella por cuenta de avispas

Las avispas pusieron “a correr” a los bomberos de un municipio del sur del Aburrá, los cuales en un solo día debieron atender emergencias causadas por la presencia de estos insectos.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de La Estrella, el primer caso se reportó cerca de las 2:45 p.m. De este martes 2 de septiembre en un colegio ubicado en la Calle 74 Sur con carrera 62 del barrio La Ferrería.

Emergencia en el colegio de La Ferrería

De acuerdo a las averiguaciones que pudo hacer este diario, si bien emergencia se dio al interior del Centro Educativo Siderense, por fortuna los alumnos ya habían terminado su jornada escolar.





El caso fue atendido por cinco bomberos adscritos a la Primera Compañía del cuerpo de rescate quienes al llegar al sitio realizaron el control de los agresivos insectos, retiraron su panal del colegio y posteriormente liberaron las avispas en zona boscosa del municipio. Por fortuna, gracias a la rápida acción de los bomberos, la emergencia no dejó afectados.



Sin embargo, ese no fue el único caso ocurrido en La Estrella con avispas, toda vez que casi cuatro horas después se recibió un segundo reporte de la presencia de estos animales.

Segundo caso en vivienda del barrio Bosque del Pinar

El segundo incidente se reportó cerca de las 6:30 p.m., del mismo martes, en una vivienda de la calle 77 E Sur con carrera 50 del barrio Bosque del Pinar.

Nuevamente, hasta allí se debieron desplazar otros cuatro bomberos de la Segunda Compañía, quienes llegaron hasta el tercer piso del inmueble para retirar los insectos. Tras su control, se retiró este segundo panal y las avispas fueron liberadas lejos de la zona urbana.

Recomendaciones de las autoridades