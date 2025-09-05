Ejército desactivó explosivo que el ELN había dejado a la orilla de la vía a la Costa Atlántica en Valdivia (Antioquia)

El Ejército Nacional ha confirmado la desactivación de un artefacto explosivo improvisado que fue hallado en las últimas horas a orillas de la Troncal de Occidente, en la vereda Crucecitas del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia.
Este explosivo, que habría sido instalado por presuntos miembros del ELN, tenía como objetivo afectar la movilidad y perpetrar acciones terroristas contra las tropas y la población civil que transita por esta importante vía que conecta a Medellín con la costa Atlántica.
La acción fue llevada a cabo por soldados del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.
El material explosivo, que se encontraba acondicionado en una botella plástica dentro de una caja de cartón y junto a una bandera alusiva al ELN, fue entregado a la Estación de Policía de Valdivia. Este exitoso operativo frustró un nuevo hecho violento en una zona que ha sido constantemente afectada por la injerencia de grupos armados.