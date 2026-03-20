Ecoparque ferroviario será el nuevo ‘parche’ en Antioquia: sueñan con activar tren turístico de 24K

Hablar del Ferrocarril de Antioquia conduce irremediablemente al Nordeste, con la mirada puesta en Cisneros. Allí, en 1910, se inauguró una de sus estaciones terminales cuando el lugar ni siquiera era municipio ni llevaba su nombre actual. Sería solo 13 años después cuando el pueblo fue bautizado en honor al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, precursor de la obra que transformó al departamento.
Si bien ya pasó más de un siglo y el rugir de las locomotoras no se escucha hace más de dos décadas en la región y el país, en el Nordeste se le quiere seguir apostando al desarrollo social y turístico sin desligarse de las vías férreas que forjaron su historia; es por eso que ayer viernes 20 de marzo, en un encuentro que realizó Comfenalco en esta subregión con periodistas y empresas aliadas como Concesión Vías del Nus y Antioquia Gold, se presentó el nuevo proyecto del Ecoparque Ferroviario del Nordeste.
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Este, de acuerdo con lo estipulado por las entidades involucradas, se construirá en el predio La Selva, ubicado entre Porce y Santiago, ambos corregimientos de Santo Domingo, cerca a límites con Cisneros. Allí se hizo un recorrido a lomo de caballo con los asistentes al evento para exponer la magnitud del lote, el cual está ubicado en un lugar estratégico y muy cerca del área metropolitana.
El parque tendrá una extensión de 10 hectáreas y será un espacio para el senderismo, el avistamiento de aves y otras actividades turísticas ligadas a la historia ferroviaria del Nordeste.