Ecoparque ferroviario será el nuevo ‘parche’ en Antioquia: sueñan con activar tren turístico de 24K

Hablar del Ferrocarril de Antioquia conduce irremediablemente al Nordeste, con la mirada puesta en Cisneros. Allí, en 1910, se inauguró una de sus estaciones terminales cuando el lugar ni siquiera era municipio ni llevaba su nombre actual. Sería solo 13 años después cuando el pueblo fue bautizado en honor al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, precursor de la obra que transformó al departamento. Si bien ya pasó más de un siglo y el rugir de las locomotoras no se escucha hace más de dos décadas en la región y el país, en el Nordeste se le quiere seguir apostando al desarrollo social y turístico sin desligarse de las vías férreas que forjaron su historia; es por eso que ayer viernes 20 de marzo, en un encuentro que realizó Comfenalco en esta subregión con periodistas y empresas aliadas como Concesión Vías del Nus y Antioquia Gold, se presentó el nuevo proyecto del Ecoparque Ferroviario del Nordeste. Lea más: Cisneros ha vivido 116 años de su historia a todo tren Este, de acuerdo con lo estipulado por las entidades involucradas, se construirá en el predio La Selva, ubicado entre Porce y Santiago, ambos corregimientos de Santo Domingo, cerca a límites con Cisneros. Allí se hizo un recorrido a lomo de caballo con los asistentes al evento para exponer la magnitud del lote, el cual está ubicado en un lugar estratégico y muy cerca del área metropolitana. El parque tendrá una extensión de 10 hectáreas y será un espacio para el senderismo, el avistamiento de aves y otras actividades turísticas ligadas a la historia ferroviaria del Nordeste.

Un proyecto ambicioso

José Molina es socio cofundador de Corfeturs, la Corporación para el desarrollo sostenible, ferroviario y turístico de Antioquia. Es una de las cabezas principales del proyecto, un “soñador”, como bien lo dice, que sólo tiene como propósito que el nuevo ecoparque sea un eje de desarrollo para las comunidades, y a su vez, un sitio de encuentro para que los turistas conozcan y entiendan un poco de la historia y la cultura del departamento. “Queremos que ese terreno sea un Centro de Atención al Visitante. Que cada persona que llegue allí encuentre un abanico de oportunidades turísticas. Es de ahí de donde surge la intención de hacer ese Ecoparque. Hay una alianza estratégica que se hizo recientemente con empresas como Antioquia Gold, Gramalote, Transmetano, la Cámara de Comercio de Puerto Berrío y Magdalena Medio, así que el propósito es analizar cómo puede aportar cada uno a este objetivo”, dijo Molina.

Si bien en el Nordeste ya hay diferentes sitios que resaltan la cultura ferroviaria como el museo del ferrocarril ubicado en el parque de Cisneros, o la restaurada estación de Limón justo antes de ingresar al túnel de La Quiebra, la meta va más allá, y contempla al ecoparque para fortalecer el turismo de la región. “Podemos empezar a decir que el Ecoparque Ferroviario, más que un sueño, es una realidad. El objetivo es que la vía férrea que atraviesa la región se convierta en una columna vertebral para que los visitantes se puedan desplazar a través de ella y puedan gozar de todos los atractivos: restaurantes, charcos, sitios culturales y más espacios que hacen parte de la historia del Nordeste”, precisó Alejandro Quijano, director técnico y financiero de Vías del Nus.

Un Nordeste que ilusiona