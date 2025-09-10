Exclusivo | Intimidan con drones al helicóptero donde iba el gobernador de Antioquia en Yarumal

Finalizado el consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Yarumal, Norte antioqueño, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y su equipo de trabajo, se disponían a regresar a Medellín en el helicóptero de la Gobernación de Antioquia, los pilotos de la aeronave recibieron una alerta de que los estaban rodeando dos drones, los cuales pertenecerían a las disidencias de las Farc.
Según le contó a EL COLOMBIANO el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, “estábamos regresando de Yarumal cuando el piloto estaba dando todas las indicaciones del vuelo y desde la torre de control le informaron que no volara a 8.000 pies de altura, sino a 7.000 pies porque había drones sobre nosotros, por lo que se tomó esa decisión por temas de seguridad. Ahí mismo le dije que era el frente 36”.