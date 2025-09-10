Exclusivo | Intimidan con drones al helicóptero donde iba el gobernador de Antioquia en Yarumal

Finalizado el consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Yarumal, Norte antioqueño, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y su equipo de trabajo, se disponían a regresar a Medellín en el helicóptero de la Gobernación de Antioquia, los pilotos de la aeronave recibieron una alerta de que los estaban rodeando dos drones, los cuales pertenecerían a las disidencias de las Farc. Según le contó a EL COLOMBIANO el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, “estábamos regresando de Yarumal cuando el piloto estaba dando todas las indicaciones del vuelo y desde la torre de control le informaron que no volara a 8.000 pies de altura, sino a 7.000 pies porque había drones sobre nosotros, por lo que se tomó esa decisión por temas de seguridad. Ahí mismo le dije que era el frente 36”.

Después de varios minutos de recorrido la aeronave, le logró perder el rastro a estas aeronaves no tripuladas, pero las primeras indagaciones hicieron pensar a las autoridades que se trataban de elementos pertenecientes al frente 36 de las disidencias, estructura liderada por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay. Hasta el momento no se tiene conocimiento si estos drones estaban sobrevolando la aeronave para realizar labores de inteligencia para este grupo armado o tendrían planeado ejecutar algún atentado contra el gobernador Rendón y su equipo de trabajo, haciendo uso de estos dispositivos, teniendo en cuenta que estos pueden ser cargados con granadas de fragmentación. Entérese: Temor en Yondó, Antioquia: cuatro sobrevuelos de drones no identificados en sitios estratégicos Finalmente, después de este susto, el funcionario pudo regresar este martes con toda tranquilidad a Medellín para continuar con sus funciones, aunque desde su equipo de seguridad avanzan en las indagaciones sobre los sobrevuelos de estos drones y la finalidad con la cual lo hicieron después de que despegara la aeronave de la administración departamental. Ante situaciones como esta o las ocurridas en Anorí en medio del atentado en el que fallecieron 13 policías o la de los sobrevuelos en puntos estratégicos de Yondó, la Gobernación de Antioquia tomó la decisión de comprar, con los recursos de la tasa de seguridad, cinco antidrones y 34 drones para enfrentar, mano a mano, a este grupo armado.

“Actualmente nos encontramos muy relegados en este tema de seguridad, por lo que vamos a destinar recursos para este componente tecnológico y usar los drones, por ejemplo, en una avanzada para la que antes se podían exponer hasta cinco hombres del Ejército”, expresó el funcionario sobre la idea de adquirir estos dispositivos luego de que las disidencias tomaran ventaja en su uso en medio de los recientes ataques.