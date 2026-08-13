Donaciones de sangre en Antioquia se multiplicaron por 15

La respuesta ciudadana ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 ha sido efectiva. En Antioquia, cientos de personas acudieron a los puntos habilitados por la Cruz Roja para donar sangre y plaquetas y contribuir a la atención de los heridos.

El cambio fue significativo: mientras en un día habitual la sede principal de la Cruz Roja Antioquia recibe cerca de 20 donantes, el martes 11 de agosto atendió aproximadamente 300 personas, tras el llamado para aumentar las reservas de sangre. La alta afluencia incluso obligó a cerrar las puertas antes de lo previsto.

“Esto es una carrera de largo aliento, esto apenas está iniciando y esto no finaliza esta semana; ahora empezamos a prestar la asistencia a esas personas que sobrevivieron, que probablemente lo perdieron todo o parte de lo que tenían. Entonces llegamos nosotros a hacer directamente esas entregas”, manifestó Jorge Ignacio Zapata, coordinador de Gestión de Operaciones de la Cruz Roja.

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La entidad, sin embargo, insiste en que la necesidad de sangre no termina con la emergencia. Los bancos requieren donantes durante todo el año y, ante situaciones como un terremoto, contar con reservas suficientes permite fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios médicos.

Este jueves 13 de agosto, la jornada de donación llegará al parque principal de Envigado, donde se recibirán donantes entre las 12:00 del mediodía y las 7:30 de la noche. La Cruz Roja también hizo ajustes en sus puntos de atención debido al alto flujo de ciudadanos que han respondido al llamado.

Algunos de los requisitos para ser donante de sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud, además de otros.

La Cruz Roja también recomienda que quien vaya a donar sangre haya dormido como mínimo 4 horas la noche anterior y haya desayunado o almorzado bien. Donar sangre en ayunas puede causar bajadas de los niveles de azúcar, desmayos, náuseas y mareos.

En la sede de la Cruz Roja, en Guayabal, en la dirección carrera 52 # 25-310, también se puede donar sangre de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. según los nuevos horarios.