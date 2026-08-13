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Donaciones de sangre en Antioquia se multiplicaron por 15

La Cruz Roja Antioquia pasó de recibir unos 20 donantes de sangre en un día habitual a cerca de 300 el martes.

  • La solidaridad de los antioqueños se hizo evidente en las donaciones a bancos de sangre tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Foto: EL COLOMBIANO.
    La solidaridad de los antioqueños se hizo evidente en las donaciones a bancos de sangre tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Foto: EL COLOMBIANO.
  • Este viernes, 14 de agosto, se hará una Telemaratón para reunir ayudas para las familiasa afectadas por el terremoto. Foto: cortesía.
    Este viernes, 14 de agosto, se hará una Telemaratón para reunir ayudas para las familiasa afectadas por el terremoto. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La respuesta ciudadana ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 ha sido efectiva. En Antioquia, cientos de personas acudieron a los puntos habilitados por la Cruz Roja para donar sangre y plaquetas y contribuir a la atención de los heridos.

El cambio fue significativo: mientras en un día habitual la sede principal de la Cruz Roja Antioquia recibe cerca de 20 donantes, el martes 11 de agosto atendió aproximadamente 300 personas, tras el llamado para aumentar las reservas de sangre. La alta afluencia incluso obligó a cerrar las puertas antes de lo previsto.

“Esto es una carrera de largo aliento, esto apenas está iniciando y esto no finaliza esta semana; ahora empezamos a prestar la asistencia a esas personas que sobrevivieron, que probablemente lo perdieron todo o parte de lo que tenían. Entonces llegamos nosotros a hacer directamente esas entregas”, manifestó Jorge Ignacio Zapata, coordinador de Gestión de Operaciones de la Cruz Roja.

Entérese: Polémica en Itagüí: Alcaldía mantiene las fiestas pese al terremoto y explica por qué no las canceló

La entidad, sin embargo, insiste en que la necesidad de sangre no termina con la emergencia. Los bancos requieren donantes durante todo el año y, ante situaciones como un terremoto, contar con reservas suficientes permite fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios médicos.

Este jueves 13 de agosto, la jornada de donación llegará al parque principal de Envigado, donde se recibirán donantes entre las 12:00 del mediodía y las 7:30 de la noche. La Cruz Roja también hizo ajustes en sus puntos de atención debido al alto flujo de ciudadanos que han respondido al llamado.

Algunos de los requisitos para ser donante de sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud, además de otros.

La Cruz Roja también recomienda que quien vaya a donar sangre haya dormido como mínimo 4 horas la noche anterior y haya desayunado o almorzado bien. Donar sangre en ayunas puede causar bajadas de los niveles de azúcar, desmayos, náuseas y mareos.

En la sede de la Cruz Roja, en Guayabal, en la dirección carrera 52 # 25-310, también se puede donar sangre de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. según los nuevos horarios.

La solidaridad sigue para la reconstrucción

La respuesta de los antioqueños también se ha extendido a las donaciones económicas. Este viernes 14 de agosto se realizará una Telemaratón por los damnificados del terremoto, con transmisión desde las 6:00 a. m. por Teleantioquia, Telemedellín y las redes sociales de la Gobernación de Antioquia.

La campaña, que es organizada desde la Gobernación de Antioquia, la apoyan también el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, la Fábrica de Licores de Antioquia, Proantioquia, lo mismo que los periódicos EL COLOMBIANO y Q’Hubo; RCN Radio y la Alcaldía de Medellín.

Este viernes, 14 de agosto, se hará una Telemaratón para reunir ayudas para las familiasa afectadas por el terremoto. Foto: cortesía.
Este viernes, 14 de agosto, se hará una Telemaratón para reunir ayudas para las familiasa afectadas por el terremoto. Foto: cortesía.

Los recursos serán administrados por la Corporación Presentes y estarán destinados a la etapa posterior de recuperación, con énfasis en la reconstrucción de viviendas e infraestructura social y comunitaria. Las donaciones pueden hacerse desde $10.000.

En las primeras 24 horas, cerca de 4.000 personas ya habían realizado donaciones, por un valor aproximado de 450 millones de pesos.

Según cuenta la directora, Ana María Moreno Palacios, la campaña ha tenido un promedio de donaciones individuales de $150.000 por persona, pero la plataforma permite donar desde $10.000 pesos. “La solidaridad es contagio, y hoy es Colombia quien nos necesita” concluyó.

La solidaridad, de acuerdo con la Cruz Roja, será necesaria durante una etapa que apenas comienza. La organización advirtió que después de la atención inicial viene el acompañamiento a las personas que sobrevivieron y que, en muchos casos, perdieron sus viviendas o parte de sus bienes.

El país aún busca a al menos 496 personas que siguen desaparecidas y que podrían estar atrapadas bajo los escombros. A las 7:30 de este jueves, cumplidas las primeras 72 horas, finalizó la “ventana de oro” para las labores de rescate en estructuras colapsadas.

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Sin embargo, esto no significa que no puedan encontrarse más sobrevivientes. El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) advirtió que algunos rescates ocurren más allá de ese plazo.

Las últimas actualizaciones del balance de afectaciones reportan 265 personas fallecidas y 3.494 heridas. Además, tienen una estimación preliminar de 25.872 familias afectadas.

Lea más: Hospital de la UdeA activó plan para atender a heridos en el terremoto

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto aumentaron las donaciones de sangre en Antioquia tras el sismo de 7,4?
La respuesta ciudadana multiplicó por 15 el flujo habitual de la Cruz Roja Antioquia. La sede principal pasó de atender un promedio diario de 20 donantes a recibir cerca de 300 personas el pasado martes, obligando incluso a adelantar el cierre de puertas debido a la masiva asistencia.
¿Dónde y en qué horarios se puede donar sangre hoy en el Valle de Aburrá?
En Envigado (Hoy jueves 13 de agosto): En el Parque Principal, desde las 12:00 m. hasta las 7:30 p. m. Y en Medellín (Punto fijo): Sede de la Cruz Roja en Guayabal (Carrera 52 # 25-310), en su nuevo horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
¿Cómo va la recaudación económica previa a la Telemaratón del viernes?
A pocas horas de iniciar la gran jornada de transmisión de este viernes 14 de agosto, la ciudadanía ya ha respondido de forma digital: cerca de 4.000 personas han donado un consolidado de 450 millones de pesos a través de la Corporación Presentes, con un aporte promedio individual de $150.000 pesos.

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