¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo?

La entrega de la Hacienda Virgen del Cobre terminó en polémica. Lo que fue presentado como un avance en la reforma agraria, acabó invadido por líderes que alegan un mal proceder de la ANT. Aquí le contamos la historia.

    Esta es la Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí. Predio perteneció a José Antonio Ocampo, alias Pelusa, testaferro y socio de Pablo Escobar. La Polémica se centra en declaraciones del presidente Gustavo Petro, el director de la ANT, Juan Felipe Harman y el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena. FOTO: EL COLOMBIANO /Colprensa/ Cortesía/ Redes sociales del exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 5 horas
bookmark

La Hacienda Virgen del Cobre, uno de los predios más emblemáticos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo en el Urabá antioqueño, se encuentra en medio de una fuerte controversia. Lo que inicialmente se proyectó como una entrega para la reforma agraria y la restitución de tierras a 120 familias víctimas de la violencia terminó envuelta en polémica, invasiones del predio y señalamientos desde el alto Gobierno, hechos que han truncado el proceso, que hoy está paralizado.

La historia del conflicto armado en esta subregión está ligada a la hacienda, que perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, testaferro y socio de Pablo Escobar, un lugar que durante décadas fue escenario de reuniones entre jefes paramilitares que buscaban consolidar los bloques Bananero y Elmer Cárdenas, de las autodefensas, en la subregión.

En este predio estuvieron poderosos narcos como Vicente y Carlos Castaño; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; y recientemente, también se vinculó a Ramiro Cano, alias Nolasco.

Le puede interesar: La historia de la finca que fue del Cartel de Medellín y del Clan del Golfo y que la darán a víctimas en el Urabá

Tras dos intentos fallidos de extinción de dominio en 1989 y 2009, el predio pasó a manos del Estado en 2023. Sin embargo, solo fue hasta el pasado 16 de enero, que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó varios predios que pertenecían a narcos y paramilitares en Necoclí. En total, la entidad anunció que se habían aprehendido 1.308 hectáreas, de las cuales, 1.143 pertenecían al predio donde está ubicada la hacienda.

El inmueble había estado en manos de una empresa que, al parecer, nunca pagó un peso al Estado por su uso. Aspecto por el cual, la entidad tomó en su poder la hacienda para entregarla al campesinado.

Entre las organizaciones que esperaban ser beneficiarias está la Asociación de Campesinos Cosechas de Paz. Su representante, Claudia Patricia Moreno, aseguró que llevan más de cuatro años luchando para acceder a estas tierras.

“Somos campesinos que sufrieron en los años 90 y 92, el despojo de tierras, en este predio tenemos pensado los asociados crear unidades agrícolas, ecoturismo”, afirmó.

Moreno también integra el Comité Municipal de Reforma Agraria y representa a 37 asociaciones del municipio, que al igual que ella, esperaban una oportunidad de reparación en estas tierras.

Sin embargo, pocos días después del anuncio de la ANT, víctimas de Necoclí se tomaron la hacienda por vías de hecho.

Hubo bloqueos en la vía, quema de llantas y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), una situación que, según la entidad, nunca antes se había visto en la zona durante una entrega de tierras.

A raíz de esto, Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, denunció que detrás de la ocupación habría un intento de sabotaje de parte del Clan del Golfo que, presuntamente, se habría aliado con el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola.

Sabemos que hay un señor, Adalberto Baena, exalcalde, incluso destituido hace 14 años por la Procuraduría, promoviendo bajo el sometimiento de actores criminales que se mueven en Urabá la indebida ocupación de ese predio, a ese señor Adalberto lo denunciaré en la Fiscalía”, expresó el director de la ANT.

Entérese: Petro acusa a exalcalde de Necoclí de sabotear, junto al Clan del Golfo, la entrega de tierras en la Hacienda Virgen del Cobre

Un día después de estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respaldó públicamente al director de la ANT y aseguró que el exalcalde de Necoclí, habría actuado de manera coordinada con el Clan del Golfo para impedir la adjudicación del predio.

El saboteo del exalcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible, y la Policía tiene orden de hacer valer la acción del Gobierno Nacional en favor del campesinado”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

A raíz de lo dicho por el jefe de Estado, el exalcalde Baena rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que son “irresponsables” y “peligrosas”.

Según explicó, la ocupación del predio se produjo tras la inconformidad generada porque la ANT habría adjudicado y priorizado la entrega de la hacienda a víctimas de otros municipios, incluyendo una asociación de Chigorodó, sin concertar con el Comité Municipal de Reforma Agraria.

El detonante fue traer una asociación de otro municipio a un territorio con más de 34.000 víctimas y donde el 80% de la población de 70.000 habitantes del municipio es campesina y está esperando una oportunidad. La gente se indignó. Esto se pudo evitar si la institucionalidad, sin imposiciones, llega y articula con el ente territorial, con el comité”, señaló a EL COLOMBIANO el exmandatario.

Baena también aseguró que evalúa instaurar una denuncia por injuria y calumnia si no hay rectificación por parte del director de la ANT y afirmó que los señalamientos lo dejan en situación de riesgo en una zona donde el Clan del Golfo tiene un fuerte control territorial.

Tras varias reuniones extraordinarias del Comité Municipal de Reforma Agraria, se acordó retirar a la asociación de Chigorodó y priorizar organizaciones de Necoclí. Además, se prometió que se iba a solicitar a la ANT una franja del predio aledaña al casco urbano para destinarla a procesos de expansión urbana e infraestructura, especialmente para vivienda.

Sin embargo, la ocupación del predio y las protestas continúan, debido a que la comunidad necocliseña manifestó que la inconformidad no se limita solo a qué asociaciones recibirán la hacienda, sino también a otros aspectos que no han permitido una reparación integral para las víctimas.

Por el momento, las comunidades han sido enfáticas en afirmar que mantendrán la invasión en el predio hasta que haya soluciones de fondo. Actualmente, la Alcaldía de Necoclí está a la espera de la llegada de delegados del Gobierno Nacional este jueves 22 de enero, con el fin de destrabar el proceso.

