Cuatro miembros de las disidencias murieron en Anorí, Nordeste antioqueño, mientras manipulaban explosivos

Cuatro integrantes de un grupo armado irregular habrían fallecido en las últimas horas en una zona rural del Nordeste antioqueño, según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario seccional publicó en su cuenta de X que las muertes se habrían presentado en la zona rural de Anorí, donde fueron hallados los cuerpos sin vida.

“Los primeros indicios, señalan que se trata de miembros del frente 36 de Farc que estaban manipulando artefactos explosivos y que se les detonaron en el momento en que los estaban instalando”, añadió Rendón.

El personero de esa población, John Calle, le confirmó a EL COLOMBIANO la veracidad de esta información. De acuerdo con el representante local del Ministerio Público, el incidente ocurrió en la vereda Moreno Cano, localizada aproximadamente a seis horas del casco urbano.

El último episodio registrado fue informado a mediados de noviembre, cuando un soldado resultó herido por la detonación de un artefacto explosivo en la vereda Providencia y fue necesario un operativo por aire para evacuarlo hacia Medellín con el fin de salvarle la vida, debido a que era la única manera dadas las complejas situaciones geográficas, pues se trata de una zona bastante montañosa y con dificultades de comunicación por vía terrestre.

Unos días antes, a principios de este mismo mes, dos civiles también resultaron afectados por la explosión de una mina antipersonal cuando realizaban labores en la vereda Tacamocho del municipio de Anorí. Uno de ellos, de 38 años, sufrió amputación de su miembro inferior izquierdo, mientras que el otro, un joven de 22 años, presentó lesiones oculares a raíz de la detonación.

Fuentes de la Séptima División señalaron en ese momento que los artefactos explosivos que hirieron a los campesinos habrían sido instalados por integrantes del Frente 36 de las Disidencias de las Farc, al mando de alias Manuel Guaricho.

Hasta ese momento, según cifras dadas por la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de Antioquia, ya eran 24 las víctimas reportadas este año por minas antipersona y otros explosivos improvisados que son sembrados por los grupos ilegales.

Por esta zona, de acuerdo con el Gobernador, actúan también el ELN y el Clan del Golfo (también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), grupos que viven en una continua confrontación por el dominio de las rentas criminales. Además, en los últimos años se han presentado por allí varios incidentes con minas antipersonal y materiales explosivos.