Dos hombres habrían violado a una mujer en pueblo de Antioquia en presencia de su pareja

Las autoridades judiciales del departamento anunciaron la vinculación de dos extranjeros a un atroz crimen cometido contra una mujer y su pareja en el municipio de Guatapé, en el Oriente antioqueño.

Según informó la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron en una cabaña de alquiler ubicada en zona rural de Guatapé el 1 de junio de 2025. Hasta allí habrían llegado los dos hombres quienes irrumpieron violentamente en el inmueble y retuvieron con armas blancas y de fuego al hombre y a la mujer. Durante el breve secuestro de la pareja, la mujer de 26 años fue herida con arma blanca y posteriormente fue violada mientras que su compañero sentimental –sometido bajo intimidación con un arma– fue obligado a presenciar el abuso contra su pareja.

Posteriormente, y no contentos con el vejamen cometido, los dos presuntos responsables le hurtaron a la pareja sus pertenencias –avaluadas en cerca de $24 millones– antes de dejar a sus víctimas abandonadas en el lugar del crimen. Tras la denuncia interpuesta, la Policía y la Fiscalía iniciaron con las pesquisas para dar con los responsables del crimen. Las pistas habrían permitido identificar como responsables del suceso a Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado.

Según la Policía Antioquia, estos dos hombres ya habían sido capturados el pasado 9 de julio por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional a raíz de otro caso de hurto diferente Ahora fueron notificados de los nuevos cargos que la justicia les endilga en el centro de reclusión de Rionegro donde actualmente están detenidos. Ahora Maldonado Quiñónez y Romero Maldonado deberán enfrentar los cargos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.