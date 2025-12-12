Así fue el tortuoso rescate de cuatro restos de desaparecidos en Urabá: más de siete horas cruzando ríos y montañas bajo la lluvia

Los restos fueron hallados en la vereda Tasidó, en jurisdicción del municipio de Mutatá. Esta es una zona agreste y lluviosa. Para llegar hasta esa zona rural es necesario recorrer hasta siete horas a lomo de mula sorteando ríos y vadeando montañas y fue justamente esa la situación que tuvieron que sortear los profesionales forenses adscritos a esta entidad que fue creada a partir de los Acuerdos con las Farc de 2016 con la misión de hallar a las personas que murieron en medio de un conflicto de más de cinco décadas en el país.

Según informaron fuentes de esa entidad, las identidades de estas podrían corresponder a una mujer que desapareció en 2004 y a dos hombres y una mujer que habrían sido inhumados sin identificación en 2007, tras otro episodio violento.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó en los últimos días cuatro cuerpos de personas que presumiblemente fallecieron en medio de la confrontación entre grupos armados en la zona de Urabá.

Para llegar hasta el sitio donde estaban los cuerpos fue necesario un largo recorrido, cruzando ríos y montañas. FOTO: CORTESÍA UBPD

Para llegar hasta el sitio donde estaban los cuerpos fue necesario un largo recorrido, cruzando ríos y montañas. FOTO: CORTESÍA UBPD

Previamente estos habían tenido información acerca de varios cuerpos que habían sido enterrados luego de dos eventos distintos, con tres años de diferencia.

El primero ocurrió en 2004, en medio de enfrentamientos entre grupos armados irregulares presentes en el área. Allí, en medio de las confrontaciones, pereció una mujer de aproximadamente 30 años y, debido a las malas condiciones de seguridad, fue enterrada a campo abierto. Su familia la buscó durante casi 20 años.

El segundo episodio es de 2007, cuando una bomba mató a tres personas, dos hombres y una mujer. Según los relatos, que fueron corroborados por la evidencia, según fuentes de la UBPD, luego los cuerpos fueron trasladados y sepultados hacia las inmediaciones del sitio en el que yacía la mujer.

La ubicación fue producto de un trabajo de varios años en los que se mezcló la información de varias fuentes con las diligencias hechas por la Corporación Humanitaria Reencuentros, que centra su acción en la búsqueda de excombatientes desaparecidos.

“Este avance fue posible gracias a la información suministrada por firmantes de paz y el apoyo de la organización Reencuentro, lo que permitió dar una identidad orientada de estas personas desaparecidas”, expresó Célika Patricia Araújo, vocera de la UBPD.

Además, le sugerimos ver: En el cementerio de Jardín, Antioquia, buscan por primera vez restos de personas desaparecidas por el conflicto

De acuerdo con la UBPD, los cuerpos serán entregados a los deudos tan pronto como se surtan los protocolos de identificación ante el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Es importante recordar que en el país hay alrededor de 120.000 personas desaparecidas en medio del prolongado conflicto armado y solo en la zona del sur de Urabá hay reportadas más de mil personas.