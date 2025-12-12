No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente

Marino Hinestroza tiene un nuevo pretendiente: Boca Juniors.
El exfutbolista y ahora directivo del club argentino Marcelo Delgado confirmó que hay un interés de su equipo para contratar al jugador de Atlético Nacional, quien tiene un valor en el mercado de 4,8 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.
Después de quedar eliminado en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing, el equipo Xeneize, del que se acaba de despedir el lateral colombiano Frank Fabra tras casi diez años allí, ya trabaja en la conformación de su plantel para la próxima temporada, en la que competirá en la Copa Libertadores. Por ese motivo, Marino, uno de los mejores atacantes en los últimos dos años en Colombia, es una de sus prioridades.