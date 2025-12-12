Capturaron a 11 jóvenes que habrían replicado actos de la Primera Línea en Bogotá: son acusados de terrorismo

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 11 presuntos integrantes de una estructura que habría replicado las acciones violentas de la llamada Primera Línea Durante las protestas de 2021, según las autoridades.

La banda delincuente estaría detrás de, por lo menos, 12 ataques perpetrados entre 2024 y 2025. El grupo, conformado principalmente por jóvenes, habría planeado y ejecutado atentados contra la población civil, la fuerza pública, el sistema de transporte y la infraestructura de la ciudad.

Los señalados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento realizados de manera conjunta con la Policía Nacional.

Entre ellos figuran dos presuntos cabecillas: Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, quienes, de acuerdo con la investigación,coordinaban la fabricación de bombas molotov, 'papas bomba' y otros elementos peligrosos, así como la distribución de roles para lanzar o activar los artefactos durante jornadas de protesta.